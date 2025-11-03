Румыния купила 18 F-16 за 1 евро у Нидерландов
- 3.11.2025, 20:52
- 1,088
На истребителях будут учиться украинские пилоты.
Румыния приобрела у Нидерландов 18 самолетов F-16 за 1 евро. Об этом сообщил министр обороны Румынии Йонуц Моштяну в Facebook.
Контракт также предусматривает покупку сопутствующего оборудования. Самолеты предназначены для использования в Европейском учебном центре F-16 в Фетеште.
«18 самолетов будут использоваться исключительно для обучения и инструктажа, а часть мест в программе выделят для обучения украинских пилотов. Приобретение осуществляется по символической цене 1 евро. Это разумная инвестиция в обучение, сотрудничество и будущее», – заявил министр.
В министерстве обороны уточнили, что стоимость приобретения 18 самолетов F-16, согласно контракту, составляет 1 евро без НДС, но к сумме добавляется 21 млн евро НДС, рассчитанного на основе заявленной стоимости товаров в размере 100 млн евро.