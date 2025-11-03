закрыть
3 ноября 2025, понедельник, 21:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Румыния купила 18 F-16 за 1 евро у Нидерландов

  • 3.11.2025, 20:52
  • 1,088
Румыния купила 18 F-16 за 1 евро у Нидерландов

На истребителях будут учиться украинские пилоты.

Румыния приобрела у Нидерландов 18 самолетов F-16 за 1 евро. Об этом сообщил министр обороны Румынии Йонуц Моштяну в Facebook.

Контракт также предусматривает покупку сопутствующего оборудования. Самолеты предназначены для использования в Европейском учебном центре F-16 в Фетеште.

«18 самолетов будут использоваться исключительно для обучения и инструктажа, а часть мест в программе выделят для обучения украинских пилотов. Приобретение осуществляется по символической цене 1 евро. Это разумная инвестиция в обучение, сотрудничество и будущее», – заявил министр.

В министерстве обороны уточнили, что стоимость приобретения 18 самолетов F-16, согласно контракту, составляет 1 евро без НДС, но к сумме добавляется 21 млн евро НДС, рассчитанного на основе заявленной стоимости товаров в размере 100 млн евро.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук