Румыния купила 18 F-16 за 1 евро у Нидерландов 3.11.2025, 20:52

На истребителях будут учиться украинские пилоты.

Румыния приобрела у Нидерландов 18 самолетов F-16 за 1 евро. Об этом сообщил министр обороны Румынии Йонуц Моштяну в Facebook.

Контракт также предусматривает покупку сопутствующего оборудования. Самолеты предназначены для использования в Европейском учебном центре F-16 в Фетеште.

«18 самолетов будут использоваться исключительно для обучения и инструктажа, а часть мест в программе выделят для обучения украинских пилотов. Приобретение осуществляется по символической цене 1 евро. Это разумная инвестиция в обучение, сотрудничество и будущее», – заявил министр.

В министерстве обороны уточнили, что стоимость приобретения 18 самолетов F-16, согласно контракту, составляет 1 евро без НДС, но к сумме добавляется 21 млн евро НДС, рассчитанного на основе заявленной стоимости товаров в размере 100 млн евро.

