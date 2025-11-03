закрыть
3 ноября 2025, понедельник, 21:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Домофон» обошелся минчанке в гигантскую сумму

  • 3.11.2025, 21:05
  • 1,034
«Домофон» обошелся минчанке в гигантскую сумму

Как так вышло.

В Минске активизировались мошенники. Они придумывают различные изощренные схемы, на которые снова и снова попадаются доверчивые белорусы.

На этот раз предлогом для обмана стала замена домофона. Женщине предложили обновить установку. Она согласилась и потеряла приличную сумму денег.

Подробности, как это вышло, приводит «Милиция Минска».

Аферисты обманули минчанку на сумму свыше Br60 тыс.

Дело было так. Неизвестные позвонили и сообщили, что будут менять домофон в подъезде. Женщина им поверила и передала личные данные и код доступа, который пришел ей на телефон.

Через какое-то время с ней уже в мессенджере связались якобы представители правоохранительных органов. "Сотрудники" заявили: на ее имя оформили кредиты, данные минчанки используются для незаконных финансовых операций.

Женщину запугали: якобы ей грозит уголовное дело, а также обыск в квартире.

Но выход есть, заверили «правоохранители», – нужно задекларировать имеющиеся сбережения. Для этого минчанка перевела мошенникам огромную сумму денег.

После с женщиной на связь никто не вышел.

Она поняла, что ее обманули, и обратилась в милицию. Возбуждено уголовное дело, подозреваемых разыскивают.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук