«Домофон» обошелся минчанке в гигантскую сумму 3.11.2025, 21:05

1,034

Как так вышло.

В Минске активизировались мошенники. Они придумывают различные изощренные схемы, на которые снова и снова попадаются доверчивые белорусы.

На этот раз предлогом для обмана стала замена домофона. Женщине предложили обновить установку. Она согласилась и потеряла приличную сумму денег.

Подробности, как это вышло, приводит «Милиция Минска».

Аферисты обманули минчанку на сумму свыше Br60 тыс.

Дело было так. Неизвестные позвонили и сообщили, что будут менять домофон в подъезде. Женщина им поверила и передала личные данные и код доступа, который пришел ей на телефон.

Через какое-то время с ней уже в мессенджере связались якобы представители правоохранительных органов. "Сотрудники" заявили: на ее имя оформили кредиты, данные минчанки используются для незаконных финансовых операций.

Женщину запугали: якобы ей грозит уголовное дело, а также обыск в квартире.

Но выход есть, заверили «правоохранители», – нужно задекларировать имеющиеся сбережения. Для этого минчанка перевела мошенникам огромную сумму денег.

После с женщиной на связь никто не вышел.

Она поняла, что ее обманули, и обратилась в милицию. Возбуждено уголовное дело, подозреваемых разыскивают.

