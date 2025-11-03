В Польше произошел масштабный сбой в телефонной сети 1 3.11.2025, 21:30

Даже горячая линия оператора не работала.

В Польше в понедельник, 3 ноября, произошла серьезная неисправность в телефонной сети Play: у поляков отсутствовало покрытие.

Об этом пишет RMF24.

После обеда 3 ноября клиенты из разных регионов Польши начали сообщать о проблемах с голосовыми звонками и покрытием сети.

Клиенты чаще всего сообщали о проблемах с покрытием мобильной сети. Из-за отсутствия покрытия они не могли отправлять текстовые сообщения и принимать звонки. Сбой был настолько серьезным, что даже горячая линия оператора не работала.

Компания еще не раскрыла причины сбоя, но ситуация начала возвращаться к норме в 18:00.

«Я могу подтвердить, что у нас были проблемы с мобильной сетью. Сейчас ситуация возвращается к норме. Мы приносим извинения нашим клиентам за эти неудобства», – заявили в пресс-службе компании.

