закрыть
3 ноября 2025, понедельник, 22:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Польше произошел масштабный сбой в телефонной сети

1
  • 3.11.2025, 21:30
  • 1,118
В Польше произошел масштабный сбой в телефонной сети

Даже горячая линия оператора не работала.

В Польше в понедельник, 3 ноября, произошла серьезная неисправность в телефонной сети Play: у поляков отсутствовало покрытие.

Об этом пишет RMF24.

После обеда 3 ноября клиенты из разных регионов Польши начали сообщать о проблемах с голосовыми звонками и покрытием сети.

Клиенты чаще всего сообщали о проблемах с покрытием мобильной сети. Из-за отсутствия покрытия они не могли отправлять текстовые сообщения и принимать звонки. Сбой был настолько серьезным, что даже горячая линия оператора не работала.

Компания еще не раскрыла причины сбоя, но ситуация начала возвращаться к норме в 18:00.

«Я могу подтвердить, что у нас были проблемы с мобильной сетью. Сейчас ситуация возвращается к норме. Мы приносим извинения нашим клиентам за эти неудобства», – заявили в пресс-службе компании.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сам сдал свою «шестерку»
Лукашенко сам сдал свою «шестерку» Евгений Афнагель
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук