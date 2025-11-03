закрыть
В Минтруда ответили на популярные вопросы о работе в выходные и праздники

  • 3.11.2025, 22:01
В Минтруда ответили на популярные вопросы о работе в выходные и праздники

Совсем скоро многих белорусов ждет трехдневная передышка.

Министерство труда и соцзащиты дало разъяснения по самым популярным вопросам работающих людей о выходных и праздниках.

День Октябрьской революции, отмечаемый 7 ноября, является нерабочим. В 2025-м он выпадает на пятницу. Соответственно, многие белорусы будут отдыхать три дня подряд.

Однако некоторые продолжат трудиться. Поэтому им будет полезно узнать о нюансах работы в выходные и праздники.

Так, первым делом в ведомстве ответили на вопрос, вправе ли наниматель привлекать к труду в такие дни.

«По Трудовому кодексу, в государственные праздники и праздничные дни, объявленные нерабочими, трудиться нельзя, но есть исключения», – отметили в Минтруда.

О компенсациях

Привлечение к труду в выходной оформляется приказом (распоряжением) нанимателя. Там должно быть прописано, на какую компенсацию можно рассчитывать.

За каждый час работы в праздничные и выходные дни полагается доплата, обратили внимание в министерстве.

При сдельной оплате труда дополнительные начисления должны быть не ниже сдельных расценок, при повременной – не ниже часовых тарифных ставок (окладов).

Часто ли могут привлекать к труду в выходные

Законодательством предусмотрены определенные ограничения. Установлено, что можно быть занятым суммарно за весь календарный год не более 12 выходных дней, подчеркнули в Минтруда.

Об отработках, переносах

Следующий вопрос: вправе ли наниматель решать, когда сотрудникам отрабатывать перенесенный рабочий день после длинных выходных?

Переносы рабочего времени определяет правительство. Они обязательны, но касаются только тех, кто занят в пятидневке и отдыхает в субботу и воскресенье.

При этом работник не может отказаться от переноса рабочего дня.

Нюансы с отпусками

При планировании отпуска следует учитывать то, что его нельзя оформлять с праздничного нерабочего дня.

Еще один вопрос касается отработки перенесенных рабочих дней. Допустим, в это время человек был в отпуске или на больничном. Должен ли он тогда выходить на смену?

Если перенесенный день у конкретного работника не мог быть рабочим из-за отпуска, то и отрабатывать его в субботу не нужно, объяснили в ведомстве.

