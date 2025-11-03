закрыть
3 ноября 2025, понедельник
«Трупы через каждые 10–15 метров»

  • 3.11.2025, 22:16
«Трупы через каждые 10–15 метров»
Фото: Азов

Украинские воины показали последствия боев вблизи Панковки.

Аэроразведчики 225-го отдельного штурмового полка ВСУ обнародовали кадры одной из троп в районе села Панковка (возле Покровска), которая усеяна телами российских пехотинцев. Видео было опубликовано батальоном «Черный Лебедь» в их Telegram-канале.

В комментарии под видео отмечается, что часть уничтоженных оккупантов лежит среди деревьев и поэтому их не видно на кадре.

«Неделя обороны в районе села Панковка — только одна тропа. Тела валяются через каждые 10-15 метров, многие ликвидированные скрыты среди деревьев в лесополосе. А сверху докладывают, будто россияне героически продвигаются вперед. Это не будет длиться вечно — мы шаг за шагом будем ликвидировать вражеские подразделения, какой бы тяжелой ни была эта работа», — говорится в сообщении.

