Ноябрь продолжит радовать белорусов не по сезону теплой погодой 3.11.2025, 22:35

Белгидромет поделился прогнозом погоды на неделю.

Ноябрь, подхвативший октябрьский тренд на высокие температуры воздуха, продолжит радовать белорусов не по сезону теплой погодой. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«С середины недели высоким будет не только температурный режим, но и фон атмосферного давления, поэтому сквозь серую пелену облачности выглянет осеннее солнце, - рассказали в Белгидромете. - Так, в ближайшие сутки (4 ноября) под влиянием фронтального раздела, смещающегося через территорию нашей страны, ночью и утром во многих районах, а днем по юго-восточной части республики пройдут дожди различной интенсивности. В дневные часы местами по Гомельской области дожди будут достигать критериев сильных. При этом ночные минимумы составят плюс 4-10 градусов, а днем будет 7-12 градусов со знаком плюс».

4 ноября (вторник) ночью и утром на большей части территории, днем по юго-восточной части республики пройдут дожди. В дневные часы местами по Гомельской области будут сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, днем - плюс 7-12 градусов.

В дальнейшем (5-9 ноября) на фоне области повышенного атмосферного давления осадков ожидается немного, лишь в отдельных районах страны при смещении малоактивных атмосферных фронтов не исключены кратковременные дожди. «Вместе с тем в республику продолжит поступать воздушная масса атлантического происхождения, поэтому сохранится теплая погода с температурным фоном в основном на 1-5 градусов выше средних многолетних значений (климатическая норма первой декады ноября - плюс 2,4-5,6). Минимальные значения температуры воздуха ночью будут находиться в пределах ноль - плюс 7 градусов, лишь 8-9 ноября (суббота-воскресенье) при прояснениях воздух охладится до минус 1-3 градусов. Дневные максимумы окажутся в пределах от плюс 6-7 до 13-15 градусов», - отметили синоптики.

При колебаниях температурного фона в ночные и утренние часы во влажном воздухе местами по стране будут отмечаться непродолжительные туманы и слабые гололедные явления, подчеркнули в Белгидромете.

5 ноября (среда) будет преимущественно без осадков, лишь ночью по северу и юго-востоку страны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью составит ноль - плюс 7 градусов, днем - 7-14 градусов выше нуля.

6 ноября (четверг) будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Температура воздуха ночью составит ноль - плюс 7 градусов, днем - 7-13 градусов со знаком плюс, по западу - до плюс 15 градусов.

7 ноября (пятница) также преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет туман. Температура воздуха ночью - ноль - плюс 7 градусов, днем - 7-13 градусов выше нуля.

8 ноября (суббота) будет преимущественно без осадков. В отдельных районах туман, ночью и утром слабый гололед. Температура воздуха ночью составит минус 1 - плюс 6 градусов, днем - плюс 6-13 градусов.

9 ноября (воскресенье) преимущественно без осадков, лишь местами по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман и слабый гололед. Температура воздуха ночью - ноль - плюс 6 градусов, при прояснениях - минус 1-3 градуса, днем - плюс 6-13 градусов.

