В Госдуме РФ предложили передать Венесуэле «Орешник» для войны с США 2 3.11.2025, 23:05

1,760

С инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по обороне.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил в беседе с «Газетой.Ru», что Россия поставляет вооружение Венесуэле и не исключил возможность передачи Каракасу комплекса «Орешник». «Не вижу никаких препятствий для того, чтобы снабжать дружественную нам страну такими новыми разработками, как „Орешник“», — сказал Журавлев. Он подчеркнул, что Россия является ключевым военно-техническим партнером Венесуэлы и поставляет «едва ли не всю номенклатуру вооружений — от стрелкового оружия до авиации».

Парламентарий указал, что сведения об объемах и точных наименованиях поставок секретны, поэтому «американцев могут ждать сюрпризы». По его словам, российские истребители Су-30МК2 составляют основу ВВС Венесуэлы, что делает страну «одной из самых мощных авиационных держав в регионе». Журавлев также отметил поставку латиноамериканской стране дивизионов С-300ВМ («Антей-2500») и недавнюю доставку систем «Панцирь-С1» и «Бук-М2Э» самолетом Ил-76. Международные обязательства не ограничивают Москву в поставках Каракасу современных вооружений, включая комплексы «Калибр», подчеркнул он.

Washington Post ранее сообщила, что Каракас запросил у Москвы поставку 14 зенитных ракетных комплексов, ремонт и восстановление истребителей Су-30МК2, капитальный ремонт восьми двигателей, починку пяти радаров, а также логистическую поддержку. Источники издания также утверждали, что Венесуэла обратилась к Китаю и Ирану за расширением военного сотрудничества, включая поставку средств обнаружения, GPS-глушилок и дальнобойных беспилотников.

Военная активность Соединенных Штатов в регионе усилилась еще в августе, когда администрация Дональда Трампа направила в южную часть Карибского моря крупную группировку для операций против наркокартелей. Численность этой группировки на текущий момент составляет 16 тысяч военнослужащих, в ее состав вошли восемь надводных кораблей, атомная подводная лодка, стратегический бомбардировщик B-52 и истребители F-35. Кроме того, в регион был направлен авианосец Gerald R. Ford с пятью кораблями сопровождения.

По данным американской стороны, с начала сентября военно-морские силы США нанесли удары по 16 судам, которые, согласно утверждениям администрации Трампа, занимались наркотрафиком.

Вашингтон параллельно продолжает давление на Николаса Мадуро. В начале сентября министр обороны США Пит Хегсет допустил возможность свержения власти в Венесуэле, отметив, что для этого могут быть задействованы все ресурсы американской армии. США обвиняют Мадуро в связях с наркокартелями и объявили награду в 50 млн долларов за информацию, которая поможет его задержать.

The New York Times писала, что советники Трампа активизировали обсуждение сценариев силового смещения Мадуро, а кампанию курирует глава Госдепартамента Марко Рубио. 6 октября Дональд Трамп распорядился прекратить дипломатические контакты с Каракасом. В эфире программы 60 Minutes Overtime на CBS News президент США, отвечая на вопрос о том, «сочтены ли дни Мадуро», сказал: «Я думаю, да».

