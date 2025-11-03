Белорусский кинотеатр запустит «секретные сеансы»1
- 3.11.2025, 23:14
Проект запускает столичный кинотеатр «Центральный».
Больше не нужно мучиться с выбором кино на вечер. Один из белорусских кинотеатров пообещал решить проблемы многих семей.
Администрация самостоятельно определит тему «секретного сеанса» – обещают, что это будет проверенный временем и оценками проект.
В общем, зритель останется доволен.
Интересный проект запускает столичный кинотеатр «Центральный». Зрители не будут знать, на какую картину они приобретают билет. Укажут лишь тематику.
Ее будут определять раз в месяц. Кино обещают выбрать «идеально под нее подходящее».
«Вы не узнаете, какой будет демонстрироваться фильм, пока в зале не погаснет свет», – интригуют специалисты кинотеатра.
Не удастся найти подсказку и в расписании показов: в репертуаре его пометят как «секретный сеанс».
В «Центральном» также хотят устроить конкурс на интуицию своих зрителей. Им предложат отгадать предстоящий «секретный сеанс». За правильный ответ самому всевидящему обещают небольшой подарок от кинотеатра.