Белорусский кинотеатр запустит «секретные сеансы» 1 3.11.2025, 23:14

Проект запускает столичный кинотеатр «Центральный».

Больше не нужно мучиться с выбором кино на вечер. Один из белорусских кинотеатров пообещал решить проблемы многих семей.

Администрация самостоятельно определит тему «секретного сеанса» – обещают, что это будет проверенный временем и оценками проект.

В общем, зритель останется доволен.

Интересный проект запускает столичный кинотеатр «Центральный». Зрители не будут знать, на какую картину они приобретают билет. Укажут лишь тематику.

Ее будут определять раз в месяц. Кино обещают выбрать «идеально под нее подходящее».

«Вы не узнаете, какой будет демонстрироваться фильм, пока в зале не погаснет свет», – интригуют специалисты кинотеатра.

Не удастся найти подсказку и в расписании показов: в репертуаре его пометят как «секретный сеанс».

В «Центральном» также хотят устроить конкурс на интуицию своих зрителей. Им предложат отгадать предстоящий «секретный сеанс». За правильный ответ самому всевидящему обещают небольшой подарок от кинотеатра.

