«По сути пищевой брак» 1 30.11.2025, 2:30

Белоруска рассказала о необычном йогурте от «Савушкин», который не найти в магазинах.

Белоруска рассказала в Threads, как попробовала необычный йогурт от «Савушкин». Хотя на этикетке только один вкус, внутри баночки — два. Как так получается?

Как рассказала пользовательница Threads, она живет в «городе с крупнейшим молочным производством «Савушкин». Судя по всему, речь о Бресте — именно там находится главный офис предприятия.

— У них один продукт, который можно купить только в магазине производства. Это «переходы», — написала она. — По сути пищевой брак: когда на линии меняют один вкус йогурта на другой и часть партии содержит примеси обоих вкусов. Вот я съела такой «переход» как раз.

В комментариях женщина уточнила, что йогуртом ее угостили. Баночка выглядит как обычная, на упаковке обозначен один вкус. А вот какой будет бонусным — не узнаешь, пока не откроешь. Продают такие йогурты, по словам автора поста, за 8,5 рублей за 12 штук.

Пользователи соцсети необычный десерт оценили — у публикации почти 40 тысяч просмотров и чуть больше 600 лайков. В комментариях удивляются и обсуждают сам йогурт.

