30 ноября 2025, воскресенье
Politico: Трамп теряет контроль над судьями

  • 30.11.2025, 4:00
От него отворачиваются даже «свои».

Президент США Дональд Трамп теряет контроль даже над «своими» судьями. Уже более 220 федеральных судей из 35 штатов признали незаконной новую политику массовых задержаний и депортаций мигрантов, которую Белый дом ввел сразу после инаугурации, пишет Politico (перевод — zn.ua.

Поразительно, что по меньшей мере 20 судей, которых лично назначал Трамп за первый и второй сроки, стали на сторону мигрантов. По стране, в более 700 судебных дел дано заключение: новая практика нарушает право на надлежащую правовую процедуру и прямо противоречит Конституции США.

Цифры впечатляют. За последний месяц количество судей-оппонентов миграционной политики президента США выросло более чем вдвое. Только восемь судей по всей стране поддержали Трампа. Из них шестеро — его назначенцы.

Судебная система буквально тонет в исках. Например, судья Хала Джарбу (назначенная Трампом в Мичигане) получила сначала более 100 индивидуальных дел, а затем еще 97 задержанных подали общий иск с требованием немедленного освобождения.

Свои решения в пользу мигрантов судьи объясняют тем, что «политика Белого дома фактически лишает людей права ходатайствовать об освобождении». Таким образом «это вероятное нарушение закона и пятой поправки Конституции».

Для Трампа это настоящий бунт «своих». Назначенные им судьи, которые ранее считались консервативными и лояльными, теперь массово блокируют одно из главных предвыборных обещаний — «самую массовую депортацию в истории». Юристы мигрантов говорят: «Это не просто судебные решения — это конституционный кризис внутри судебной системы, которую сам Трамп строил годами».

