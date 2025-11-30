Ученые: В центре Тихого океана найдена жизнь, которой там быть не должно 30.11.2025, 6:00

Как она там оказалась?

Большое тихоокеанское мусорное пятно — район загрязненного океана, разделенный между двумя регионами: один у побережья Калифорнии, а другой — у берег Японии.

Это пятно — не гора консервных банок и старых покрышек на поверхности океана, а скорее густой суп из миллионов пластиковых частиц, захваченных мощными океаническими течениями, называемыми круговоротами, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

В новом исследовании ученые обнаружили, что исследователи, изучающие эти антропогенные морские катастрофы, обнаружили, что многие морские виды, даже те, которые обычно обитают далеко в прибрежных водах, стали считать это пятно своим домом.

Ранее ученые предполагали, что прибрежные морские животные не смогут долго прожить в открытом океане, оторванные от своего привычного биома и пищевой цепи. Один из немногих способов, которыми такие виды могут оказаться далеко от берега — рафтинг, когда виды перемещаются на антропогенном или природном мусоре, переносимом океанскими течениями.

Естественные плоты, такие как растительность или плавучая пемза, разлагаются или тонут вскоре после попадания в открытый океан. Но ученые обнаружили, что пластик, обнаруженный в океанском пятне, сохраняется в открытом океане гораздо дольше, и решили выяснить, какие прибрежные существа могут там обитать.

В 2018 и 2019 годах ученые извлекли образцы материала длиной более 15 сантиметров, плавающие в пластиковой среде пятна. Всего было извлечено 105 фрагментов пластикового мусора. Большая часть материала, обнаруженного в пятне, была получена в результате судоходства, и среди уловов были буи, веревки и сети.

Ученые исследовали образцы на наличие признаков жизни — команда искала беспозвоночных морских животных, таких как моллюски и ракообразные. Результаты показали, что на фрагментах пластика существует богатый, живой мир: исследователи обнаружили пелагические (океанические) виды на 94,3% мусора и прибрежные виды на 70,5%. Любопытно, что на двух третях мусора прибрежные и морские виды делили пространство. Среди этих животных наблюдались такие виды как:

- простейшие мшанки;

- крошечные амфоподы-падальщики;

- актинии;

- морские губки;

- черви;

- морские слизни.

В целом было обнаружено 484 животных 46 видов, взятых из шести различных групп животных. Еще более интересным оказалось то, что отдельных животных из прибрежных районов оказалось немного больше, чем глубоководных.

Затем команда искала признаки, указывающие на то, просто ли животные переправляются на новом месте вместе с мусором или активно размножаются под воздействием океана. Команда обнаружила самок, высиживающих яйца, а также детенышей. Более того, в мусоре были обнаружены животные на разных стадиях развития. Все это указывает на то, что животные активно размножались и создавали новые сообщества в своем "новом доме".

