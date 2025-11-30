WSJ: Посланник Путина тайно «соблазнял» команду Трампа 30.11.2025, 8:59

Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф

Европейские спецслужбы были шокированы.

Представитель России Кирилл Дмитриев во время переговоров с США по завершению войны против Украины, пытался убедить американцев в выгодах потенциального двустороннего сотрудничества. Американские переговорщики заинтересовались. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, Дмитриев провел ряд переговоров со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, а также со зятем президента Джаредом Кушнером. На этих переговорах пытался убедить команду Трампа в преимуществах более тесного сотрудничества с Россией, предлагая им крайне выгодные, на первый взгляд, условия «новой дружбы».

«Мирный план» и предложения Дмитриева

По информации WSJ, дискуссии во время встреч, в частности в октябре в Майами, выходили далеко за пределы вопросов войны в Украине. Сообщается, что именно Дмитриев в значительной степени сформировал первый черновик «мирного плана» из 28 пунктов, который выдвигал требования Москвы о сдаче украинских территорий и отказе Киева от членства в НАТО.

Его главным соблазном стала идея поделить замороженные российские активы в Европе. Представитель Кремля предложил использовать средства для «американо-российских инвестиционных проектов и возглавляемого США восстановления Украины».

То есть Россия, развязавшая войну, получала бы возможность заработать на «совместных проектах», что и вызвало шок в Европе. Параллельно на столе лежали предложения о совместных энергетических проектах в Арктике, инфраструктурных программах и даже участии в космической миссии на Марс через SpaceX.

Стратегия Кремля

Западные разведисточники предполагают, что Дмитриев действовал по заранее продуманной кремлевской стратегии - представить Россию Трампу не как противника, а как страну больших возможностей. Такой подход, похоже, нашел отклик у Кушнера и Уиткоффа, которые являются бизнесменами и разделяют взгляды Трампа о том, что «границы менее важны, чем бизнес».

Стив Уиткофф подтвердил эти настроения, заявив, что «Россия имеет огромные ресурсы и огромные территории» и что совместный успех «естественным образом будет предохранителем от новых конфликтов». В то же время Дмитриев уверял американцев, что Москва больше хочет сотрудничать с США, чем с Европой, потому что европейские лидеры «наговорили много глупостей» о перспективах мира.

«Вопросом для истории остается, применил ли Путин этот подход в интересах завершения войны, или как трюк, чтобы заигрывать с США, тем временем затягивая конфликт - в котором, с его точки зрения, он медленно, но неизбежно победит», - отмечают авторы публикации.

Действительно ли Кремль хочет мира

Некоторые источники издания предполагают, что определенная заинтересованность в завершении войны все же была. Несколько подсанкционных российских олигархов тайно посылали своих представителей в американский бизнес для переговоров о возможных проектах в энергетике и добыче редкоземельных металлов, включая идею запуска «Северных потоков».

Также упоминается, что до введения санкций Exxon Mobil обсуждала с «Роснефтью» возможность возобновления сотрудничества на Сахалине, если на это будет политическое разрешение. В статье подчеркивается, что нет доказательств, что Уиткофф, Кушнер или Белый дом были в курсе неформальных контактов российских олигархов с американским бизнесом.

Какова реакция Европы

Европейские спецслужбы, по данным WSJ, были шокированы. Перед встречей Трампа с Путиным на Аляске в августе они подготовили доклады для правительств нескольких государств Европы, где описывали экономические планы, которые обсуждали между собой представители Трампа и России. Особенно их удивила идея совместной добычи минералов в Арктике.

