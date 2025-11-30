«Путин открывает свою слабую сторону» 30.11.2025, 9:19

Александр Мусиенко

Есть четыре наиболее болезненные точки для Кремля.

Военный эксперт Александр Мусиенко признал, что ситуация сейчас не из легких, но призвал украинцев держаться.

По поводу заявления Путина по Донбассу, что если ВСУ не выйдут с этих территорий, то российская армия захватит их военным путем, Александр Мусиенко сказал следующее: «Нужно понимать, что борьба продолжается, и, хотя у россиян есть какие-то успехи, наши Силы обороны держатся. Удержание сейчас наших позиций, уничтожение врага, сдерживание наступательных действий и темпа - это разрушает планы российской «военной машины».

Свое видение ситуации военно-политический эксперт озвучил на канале YouTube. Офицер ТрО ВСУ возмутился очередной ложью, озвученной главой Кремля: «Путин столько раз упоминал Купянск, он столько раз упоминал фронт, когда говорил о том, что будто бы там российские войска имеют успехи и что они будут достигать целей военным путем, что все у них будет хорошо. Это неправда. Да, есть определенные тактические успехи, да, враг прорывается, пытается выдавливать нас с наших позиций, но мы держимся и делаем все для того, чтобы противник не реализовал свои задумки».

«Путин открывает свою слабую сторону, показывая, что эти санкции все-таки бьют по России, и я надеюсь, что будут бить потенциально в дальнейшем, непосредственно с нашими дипстрайками и с нашими «санкциями» вот такими огневыми. Вы знаете, что у меня как «автотренинг»: Новороссийск, Туапсе, Приморск и Усть-Луга. Есть четыре точки, через которые проходит две трети российских нефтепродуктов и дальше экспортируются на внешний рынок, а Путин получает деньги, чтобы финансировать свою «машину войны». По ним тоже нужно бить, и, я надеюсь, будут», - подчеркнул Мусиенко.

