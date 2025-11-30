В Минске состоялся последний рейс уникального 26-метрового трамвая
- 30.11.2025, 9:43
Трамвай был выпущен в единственном экземпляре.
В Минске состоялся последний рейс уникального 26-метрового трамвая, сообщает телеграм-канал «RetroBus: непосредственный впрыск». Внимание на пост обратило издание Blizko.by.
Речь об экспериментальной модели производства минского завода «БелКоммунМаш» — АКСМ-743, которая была выпущена в 2002 году. Трамвай стал первым в истории предприятия трехсекционным сочлененным рельсовым транспортом с переменным уровнем пола и повышенной вместимостью с инновационными схемами привода и управления.
Длина трамвая составляет 26 метров, масса — 31 тонна, максимальная скорость — 62 км/ч, расчетная вместимость — 302 человека.
Трамвай был выпущен в единственном экземпляре и в серию не пошел. Следующей разработкой сочлененной модели стала АКСМ-843 с улучшенными характеристиками, выпущенная в 2008 году, которая и пошла в серию.
Ожидается, что АКСМ-743 отправится в музей пассажирского транспорта Минска.