Кремлю поставили жесткий ультиматум

  • 30.11.2025, 9:46
  • 2,664
Кремлю поставили жесткий ультиматум

У Путина не осталось шансов.

Глава Кремля Владимир Путин оказывается под все большим давлением международного сообщества и, по словам французского министра иностранных дел Жан-Ноэля Барро, будет вынужден согласиться на прекращение боевых действий. В противном случае против России могут ввести дополнительные, еще более жесткие санкции. Об этом дипломат рассказал в комментарии La Tribune.

Барро отметил, что Путин имеет серьезные причины прислушаться к обновленной версии мирного предложения Дональда Трампа, которое обсуждалось во время встреч в Женеве. Одним из ключевых факторов, подталкивающих Москву к переговорам, он назвал провалы российской армии на поле боя.

Министр обратил внимание на огромные потери, которые несет РФ.

«Миллиметровое продвижение российской армии на востоке Украины происходит ценой колоссальных человеческих потерь: ежедневно на фронте погибает более 1000 российских солдат», - сказал Барро.

Он подчеркнул, что российские власти пытаются скрыть неудачи на фронте путем массированных атак по гражданским объектам в глубоком тылу Украины, нарушая международные гуманитарные нормы и правила ведения войны.

По словам Барро, у Москвы остается лишь два варианта: согласиться на паузу в войне или столкнуться с новой волной санкционного давления.

«Владимир Путин должен согласиться на прекращение огня или смириться с тем, что Россию будут ждать новые санкции, которые истощат ее экономику, а также усиленной поддержке Украины со стороны европейцев», - резюмировал глава французского МИД.

