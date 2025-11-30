закрыть
30 ноября 2025, воскресенье
Дроны атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ

  30.11.2025
Местные жители в течение ночи слышали громкие взрывы.

В ночь на воскресенье, 30 ноября, украинские дроны атаковали Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае России.

Об этом сообщает ASTRA.

В частности, местные жители в течение ночи слышали громкие взрывы.

Как сообщает оперативный штаб российского региона, в Славянске-на-Кубани беспилотники атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод, также повреждены частный дом и многоэтажка.

Как утверждают в оперштабе Краснодарского края, в результате удара БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода была повреждена газовая труба. Возгорания, по-видимому, удалось избежать.

Что известно о предприятии?

Славянский НПЗ по состоянию на 2025 год перерабатывает сырую нефть и конденсат с годовой мощностью более 5,2 млн тонн.

