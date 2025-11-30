Как правильно прогревать дизельные и бензиновые двигатели: названо точное время 30.11.2025, 9:58

Привычка долго прогревать авто на холостом ходу уже не актуальна.

Распространенная среди водителей привычка долго прогревать двигатель на холостом ходу перед поездкой - это устаревший ритуал. Современные технологии и эффективные моторные масла сделали длительный прогрев не только ненужным, но и потенциально вредным.

«Главред» узнал, как правильно действовать, чтобы защитить мотор зимой.

Сколько времени нужно дать мотору для прогрева

Главная цель прогрева - обеспечить достаточную смазку всех движущихся частей двигателя. Однако современные моторные масла эффективно работают даже при низких температурах.

Эксперты MMR отмечают, что достаточно дать двигателю поработать от 30 до 60 секунд после запуска. Этого времени вполне хватает, чтобы масло под давлением добралось до всех рабочих узлов. Далее самый эффективный и безопасный прогрев происходит именно во время умеренного движения.

Как прогревать дизельный двигатель

Дизельные двигатели требуют большего внимания, ведь дизельное топливо густеет на морозе, а сам двигатель отдает меньше тепла. Перед запуском важно дождаться погасания индикатора свечей накаливания. На холостом ходу дизель стоит прогревать 1-2 минуты - этого достаточно, так как основной прогрев происходит под нагрузкой во время движения.

Какие ограничения следует соблюдать в первые минуты движения

Эксперты рекомендуют не превышать 2000 оборотов в первые минуты и воздержаться от включения обогрева салона на полную мощность. Чрезмерное использование печи отбирает тепло у двигателя, замедляя стабилизацию его рабочей температуры.

Нужно ли охлаждать турбину после поездки

Для автомобилей с турбиной это важно. После интенсивной поездки или высоких нагрузок турбина сильно нагревается. Чтобы избежать пригорания масла на ее горячих элементах и преждевременного износа, специалисты советуют дать двигателю поработать на холостом ходу около 30 секунд непосредственно перед выключением зажигания.

