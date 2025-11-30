У Лукашенко — полоса травм и неудач 2 Артем Синицын, «Салідарнасць»

30.11.2025, 10:58

Лен не теребится, не растет «Камволь».

В Беларуси утвержден бюджет на следующий год. И хотя в 2026-м ожидается дефицит в размере 1,28 млрд евро, это никак не отразится на аппетитах силовиков и судов. Более того, рост затрат на силовой блок увеличится на 25%.

Для тех, кто до сих пор все еще удивляется такой щедрости, поясним ее причины. Тем более, что далеко идти за объяснениями не нужно: на днях правитель сам предельно откровенно все обрисовал.

Распекая ученых на очередном совещании, он привел в пример силовиков, особо зарекомендовавших себя «в сложный период 2020 года»: «Они тем самым подняли свой статус на высочайший уровень. Может, то время не пришло, может, «2020-й год» для ученых не наступил, когда вы статус свой поднимете».

Нужно признать, что определенная логика в словах правителя присутствует — если смотреть на происходящее его глазами, разумеется.

Будет результат — будут и деньги. Эту фразу по десятку раз на год, а то и больше, слышат чиновники и управленцы всех уровней и сфер. Дайте мне электромобиль и чудодейственную вакцину от падежа скота, слышат ученые.

Денег на дурняк больше не будет, дурница закончилась, слышат чиновники на Полесье и в Витебской области.

Деньги «на дурняк» все равно выделяются, дурница — живее всех живых. А вот отдачи — не было и нет. Лен не теребится, не растет «Камволь» (а только долги его).

И совсем другое дело — силовики. Тех и уговаривать не надо, сами друг перед другом проявляют инициативу и работают с перевыполнением плана, не покладая рук и наручников.

Так что тут все предельно ясно — «статус высочайшего уровня» открывает путь к повышенному бюджетному пайку.

И это, к слову, еще одно напоминание тем, кто на фоне переговоров с Вашингтоном уверовал в скорое улучшение ситуации с репрессиями.

Плюс 25% к нынешнему бюджету карательных органов говорит скорее об обратном, увы.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

