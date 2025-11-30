закрыть
Белорусы начали экономить на еде?

1
  • 30.11.2025, 10:42
  • 1,548
Белорусы начали экономить на еде?

На селе уровень бедности почти вдвое выше, чем в городах.

В третьем квартале 2025 года уровень среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума был у 3,4% населения. На селе этот показатель почти вдвое выше (5,6%), чем в городах (2,7%), сообщает Белстат.

Наименьший процент малообеспеченных граждан зарегистрирован в Минске (1,1 %), а наибольший — в Могилёвской области (5,1 %).

Доля затрат на питание в третьем квартале немного снизилась, составив 37,2% от общих потребительских расходов (1 907,2 рубля). Одновременно вырос удельный вес расходов на непродовольственные товары (35,9%) и оплату услуг (24,7%).

