Белорусы начали экономить на еде?1
- 30.11.2025, 10:42
На селе уровень бедности почти вдвое выше, чем в городах.
В третьем квартале 2025 года уровень среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума был у 3,4% населения. На селе этот показатель почти вдвое выше (5,6%), чем в городах (2,7%), сообщает Белстат.
Наименьший процент малообеспеченных граждан зарегистрирован в Минске (1,1 %), а наибольший — в Могилёвской области (5,1 %).
Доля затрат на питание в третьем квартале немного снизилась, составив 37,2% от общих потребительских расходов (1 907,2 рубля). Одновременно вырос удельный вес расходов на непродовольственные товары (35,9%) и оплату услуг (24,7%).