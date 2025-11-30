Месси побил «вечный» мировой рекорд великого Пушкаша 30.11.2025, 11:12

2,566

Лионель Месси

Фото: Getty Images

Впервые в истории футбола.

Аргентинец Лионель Месси стал новым мировым рекордсменом по количеству результативных передач: он довел свой показатель до 405 ассистов. Таким образом он превзошел достижение легенды венгерского футбола Ференца Пушкаша, чей рекорд держался с 1966 года.

38-летний Месси оформил историческую голевую передачу в полуфинале Кубка Главной лиги соккера США (МЛС), где «Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Сити» со счетом 5:1 на «Чейз Стэдиум» во Форт-Лодердейле.

Благодаря этому его общая статистика достигла 405 ассистов в 1136 матчах за «Барселону», ПСЖ, «Интер Майами» и сборную Аргентины.

Пушкаш, выступавший за «Реал», сборную Венгрии и сборную Испании, завершил карьеру с отметкой 404 результативные передачи. Его показатель оставался недосягаемым почти шесть десятилетий, что и принесло ему статус «вечного» рекордсмена до сегодняшнего момента.

В самой игре хет-трик оформил аргентинец Тадео Алленде, еще забили Матео Сильветти и Теласко Сеговия. Голевую передачи кроме Месси на свой счет записал и Жорди Альба, окончательно оформив уверенный выход «Интера Майами» в финал турнира.

В нынешнем сезоне Лео провел 40 матчей во всех соревнованиях: на его счету 38 голов и 22 ассиста, а контракт с клубом действует до конца 2028 года. В финале «Интер Майами» сыграет с «Ванкувер Уайткэпс», решающий матч назначен на 6 декабря.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com