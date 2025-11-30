Месси побил «вечный» мировой рекорд великого Пушкаша
30.11.2025
Впервые в истории футбола.
Аргентинец Лионель Месси стал новым мировым рекордсменом по количеству результативных передач: он довел свой показатель до 405 ассистов. Таким образом он превзошел достижение легенды венгерского футбола Ференца Пушкаша, чей рекорд держался с 1966 года.
38-летний Месси оформил историческую голевую передачу в полуфинале Кубка Главной лиги соккера США (МЛС), где «Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Сити» со счетом 5:1 на «Чейз Стэдиум» во Форт-Лодердейле.
Благодаря этому его общая статистика достигла 405 ассистов в 1136 матчах за «Барселону», ПСЖ, «Интер Майами» и сборную Аргентины.
Пушкаш, выступавший за «Реал», сборную Венгрии и сборную Испании, завершил карьеру с отметкой 404 результативные передачи. Его показатель оставался недосягаемым почти шесть десятилетий, что и принесло ему статус «вечного» рекордсмена до сегодняшнего момента.
В самой игре хет-трик оформил аргентинец Тадео Алленде, еще забили Матео Сильветти и Теласко Сеговия. Голевую передачи кроме Месси на свой счет записал и Жорди Альба, окончательно оформив уверенный выход «Интера Майами» в финал турнира.
В нынешнем сезоне Лео провел 40 матчей во всех соревнованиях: на его счету 38 голов и 22 ассиста, а контракт с клубом действует до конца 2028 года. В финале «Интер Майами» сыграет с «Ванкувер Уайткэпс», решающий матч назначен на 6 декабря.