Еще один онлайн-банк стал блокировать счета белорусам 30.11.2025, 11:26

Ранее аналогичные ограничения ввели Paysera и Revolut.

Онлайн-банк Wise начал рассылать уведомления белорусам и россиянам, которые пользуются его картами о необходимости предоставить дополнительные документы — ВНЖ любой страны ЕС, сообщает портал Infotrans Media.

В сообщении, которые стали получать клиенты Wise, говорится, что карта блокируется в связи с принятыми ЕС санкциями. Ее разблокировка возможна в случае, если клиент предоставит документы, подтверждающие, что он является гражданином или резидентом Европейской экономической зоны или Швейцарии.

Wise (ранее TransferWise) — это онлайн-сервис для международных денежных переводов, который также предлагает мультивалютный счет, дебетовые карты и возможность оплачивать покупки по всему миру.

Напомним, ранее для открытия счета в Wise достаточно было предоставить паспорт или другое удостоверение личности, а также иметь рабочую или гуманитарную визу.

Ранее аналогичные требования ввели Paysera и Revolut.

