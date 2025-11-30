Белорусским водителям напомнили о последнем дне 30.11.2025, 12:10

С 1 декабря ездить нужно по новым сезонным требованиям.

По Правилам дорожного движения, при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства и должны соответствовать ряду требований, пишет Onlíner.

Зимние шины — это шины, на маркировке которых одновременно присутствуют два знака:

знак горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри;

один из знаков: «M+S», «M&S», «M S».

Только если на маркировке нанесены оба знака, такие шины считаются зимними, в том числе при наличии любых дополнительных обозначений (+All Season; Road + Winter (R+W); Any Weather и др.).

При этом во время эксплуатации зимние шины должны иметь остаточную глубину рисунка протектора не менее 4 мм.

За участие в дорожном движении на летних или изношенных шинах зимой предусмотрена административная ответственность: предупреждение или штраф до 1 базовой величины (42 рубля), а при повторном нарушении в течение года — от 2 до 5 базовых величин (84—210 рублей).

В Госавтоинспекции подчеркнули, что, если такое нарушение приведет к созданию аварийной обстановки или ДТП, штраф предусмотрен значительно выше с возможным лишением права управления.

