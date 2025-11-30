ГУР ликвидировало «кадыровцев» и их нелегальный бизнес под Бердянском 30.11.2025, 12:19

4,566

«Схема» с дизтопливом закончилась двойным взрывом.

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины под временно оккупированным Бердянском Запорожской области ликвидировали «кадыровцев», которые организовали незаконный бизнес с ворованным топливом.

Об этом сообщает Telegram ГУР.

Как сообщается, 29 ноября на территории временно оккупированного Бердянского района Запорожской области прогремело два взрыва - в результате успешной операции ГУР и Движения сопротивления российские захватчики из так называемого подразделения «Ахмат» понесли потери.

Украинские партизаны выяснили, что «кадыровцы» организовали «схематоз» с краденым топливом - соляркой барыжили в одной и той же точке на трассе под Бердянском.

После минирования места «торговли» в момент концентрации оккупантов-коррупционеров было осуществлено два подрыва.

В результате первого взрыва «кадыровцы» запаниковали - кто уцелел, тот убежал. Вскоре на пустое место махинаций с дизтопливом прибыл еще один вражеский пикап - тогда сдетонировало второй раз.

В итоге - успешно поражены два автомобиля, на которых передвигались «хапуги» из оккупационного подразделения «Ахмат». Количество потерь среди личного состава врага уточняется.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com