ГУР ликвидировало «кадыровцев» и их нелегальный бизнес под Бердянском
- 30.11.2025, 12:19
«Схема» с дизтопливом закончилась двойным взрывом.
Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины под временно оккупированным Бердянском Запорожской области ликвидировали «кадыровцев», которые организовали незаконный бизнес с ворованным топливом.
Об этом сообщает Telegram ГУР.
Как сообщается, 29 ноября на территории временно оккупированного Бердянского района Запорожской области прогремело два взрыва - в результате успешной операции ГУР и Движения сопротивления российские захватчики из так называемого подразделения «Ахмат» понесли потери.
Украинские партизаны выяснили, что «кадыровцы» организовали «схематоз» с краденым топливом - соляркой барыжили в одной и той же точке на трассе под Бердянском.
После минирования места «торговли» в момент концентрации оккупантов-коррупционеров было осуществлено два подрыва.
В результате первого взрыва «кадыровцы» запаниковали - кто уцелел, тот убежал. Вскоре на пустое место махинаций с дизтопливом прибыл еще один вражеский пикап - тогда сдетонировало второй раз.
В итоге - успешно поражены два автомобиля, на которых передвигались «хапуги» из оккупационного подразделения «Ахмат». Количество потерь среди личного состава врага уточняется.