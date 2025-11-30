закрыть
ГУР ликвидировало «кадыровцев» и их нелегальный бизнес под Бердянском

  • 30.11.2025, 12:19
  • 4,566
ГУР ликвидировало «кадыровцев» и их нелегальный бизнес под Бердянском

«Схема» с дизтопливом закончилась двойным взрывом.

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины под временно оккупированным Бердянском Запорожской области ликвидировали «кадыровцев», которые организовали незаконный бизнес с ворованным топливом.

Об этом сообщает Telegram ГУР.

Как сообщается, 29 ноября на территории временно оккупированного Бердянского района Запорожской области прогремело два взрыва - в результате успешной операции ГУР и Движения сопротивления российские захватчики из так называемого подразделения «Ахмат» понесли потери.

Украинские партизаны выяснили, что «кадыровцы» организовали «схематоз» с краденым топливом - соляркой барыжили в одной и той же точке на трассе под Бердянском.

После минирования места «торговли» в момент концентрации оккупантов-коррупционеров было осуществлено два подрыва.

В результате первого взрыва «кадыровцы» запаниковали - кто уцелел, тот убежал. Вскоре на пустое место махинаций с дизтопливом прибыл еще один вражеский пикап - тогда сдетонировало второй раз.

В итоге - успешно поражены два автомобиля, на которых передвигались «хапуги» из оккупационного подразделения «Ахмат». Количество потерь среди личного состава врага уточняется.

