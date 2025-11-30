Что нужно есть для защиты организма в холод 2 30.11.2025, 12:23

1,906

Правильный рацион поможет лучше подготовить организм к зиме и укрепить иммунитет.

В холодное время года организму нужно больше калорий, однако вам не нужно сходить с рельсов питания, особенно если вы следите за здоровьем и контролируете вес, пишет ТСН.

Когда температура снижается, ваш метаболизм замедляется, чтобы сохранить энергию и сохранить тепло вашего тела. Некоторые продукты могут помочь ускорить метаболизм и поддерживать активность в течение дня, а также способствуют укреплению иммунитета.

Список продуктов, которые следует включить в рацион с наступлением холодов

Лиственная зелень

Замороженный шпинат и брокколи являются отличными источниками витамина С (усилителя иммунной системы), витамина К (что способствует свертыванию крови) и витамина А (важного для зрения).

Корнеплоды

Корнеплоды, такие как свекла, морковь и репа, сезонные в холодное время года, к тому же они богаты необходимыми питательными веществами, в частности бета-каротином, а также витаминами С и А, которые дают вашей иммунной системе необходимую поддержку для защиты от простуды и гриппа.

Цитрусовые

Витамин С укрепляет иммунную систему и увеличивает настроение. Традиционные источники цитрусовых — это апельсины, грейпфруты и лимоны. Но помните, что клубника, манго и киви также богаты витамином С.

Продукты, богатые витамином D

Продукты, богатые витамином D, необходимы в темные зимние месяцы. Лосось — отличный источник витамина D, а также яичные желтки, обогащенные злаки, молоко, красное мясо и грибы.

Цельное зерно

Киноа и другие цельные зерна, такие как овсянка, фарро, булгур и гречка, снабжают организм белком и клетчаткой. Овсянка — хороший зимний завтрак. Она богата цинком, который необходим вашей иммунной системе для правильной работы, и растворимой клетчаткой, укрепляющей здоровье сердца.

Орехи

Орехи, такие как миндаль, грецкие орехи, кешью и фисташки, богаты антиоксидантами и микроэлементами. Обязательно покупайте сырые, несоленые или с низким содержанием соли вместо засахаренных, соленых или входящих в состав смеси орехов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com