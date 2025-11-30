В Сети опубликовали кадры съемок «минского аэропорта» для популярного сериала The Morning Show 2 30.11.2025, 12:55

По сюжету, одну из главных героинь, журналистку, задерживают в Беларуси по подозрению в «шпионаже».

Бэкстейдж со съемок «минского» аэропорта для популярного американского сериала The Morning Show опубликовала в своем профиле в Instagram медиакомпания Hallo Sunshine. Судя по комментариям, кадры были сняты в Лос-Анджелесе (США).

В видео можно заметить, как одна из актрис шоу Риз Уизерспун, которая играет роль журналистки Брэдли Джексон, проходит через рамку металлодетектора и ожидает, пока ее личные вещи проверят силовики. На стене зоны контроля можно заметить надпись на белорусском языке: «Нацыянальны аэрапорт Мінск» и ниже на русском: «Зона контрольно-пропускного пункта».

По сюжету, силовики открыли ноутбук журналистки, а затем унесли его на проверку. Брэдли Джексон попросила вернуть ей технику, объяснила, что рискует опоздать на рейс в Нью-Йорк, после чего ее задержали.

— Вы делаете мне больно, я журналистка, — на этой фразе героини Риз Уизерспун бэкстейдж-видео обрывается.

В комментариях под роликом пользователи поиронизировали над привычкой американских киноделов представлять страны Восточной Европы в мрачных тонах.

«Забавно, как режиссер использует серый фильтр для демонстрации Восточной Европы», — отметил пользователь white_navel.

На вопрос одной из комментаторш, действительно ли кадры были сняты в Минске, другая участница дискуссии ответила, что съемки проходили в Лос-Анджелесе.

«Вы смогли очень точно воссоздать атмосферу аэропорта в Минске. Так много деталей, правильный язык. Я впечатлен. Браво», — написал пользователь Павел Семянюк.

«Минск — хороший город, а беларусы — хорошие люди. Это видео — провокация», — возмутилась пользовательница love.in.ly.

На это другие участники обсуждения ей ответили, что кадры все же соответствуют действительности и напомнили о белорусских журналистах, которые находятся в заключении в нашей стране.

Напомним, на Apple TV+ вышел четвертый сезон американского сериала «Утреннее шоу», который рассказывает о закулисье телевидения в США. В нем одну из главных героинь, журналистку Брэдли Джексон в исполнении Риз Уизерспун, задерживают в Беларуси по подозрению в шпионаже. По сюжету в десятой серии ее помещают в минский следственный изолятор. Создатели сериала показали грязную камеру, пытки бессонницей и громкой музыкой, а также допрос КГБ.

