30 ноября 2025, воскресенье, 14:12
Президент Польши отменил встречу с Орбаном после его визита к Путину

  • 30.11.2025, 13:00
  • 1,912
Президент Польши отменил встречу с Орбаном после его визита к Путину
Кароль Навроцкий
Фото: Getty Images

Кароль Навроцкий ограничил программу визита в Венгрию, основываясь на принципах солидарности и безопасности Европы.

Президент Польши Кароль Навроцкий решил отменить встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после его визита к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач.

В среду, 3 декабря, Навроцкий отправится с двухдневным визитом в Венгрию, где примет участие в саммите лидеров стран Вышеградской группы.

В четверг польский президент в сопровождении жены должен был совершить официальный визит в Будапешт и провести встречи, среди прочих, с Орбаном.

По словам Пшидача, Навроцкий последовательно выступает за поиск реальных путей прекращения войны в Украине, спровоцированной Россией.

«Ссылаясь в своей политике на наследие президента Леха Качиньского, который подчеркивал, что безопасность Европы зависит от солидарных действий, также в сфере энергетики, в связи с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом, президент Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме», - отметил он.

Пшидач добавил, что на встрече вместе с президентами Чехии, Словакии и Венгрии Навроцкий будет обсуждать вопросы безопасности и сотрудничества в регионе Центральной Европы.

