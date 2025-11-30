Техника оккупантов затонула при попытке форсирования реки Казенный Торец в Донецкой области 30.11.2025, 13:51

Видеофакт.

Украинские защитники 33-й отдельной механизированной бригады уничтожили ударными беспилотниками остатки российской техники во время попытки форсирования реки Казенный Торец в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов поразили бронемашины, танки и вражеские антенны оккупантов.

В посте к видео также отмечается, что россияне потеряли танк и 2 МТ-ЛБ, которые затонули в реке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com