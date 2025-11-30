закрыть
30 ноября 2025, воскресенье, 14:13
Техника оккупантов затонула при попытке форсирования реки Казенный Торец в Донецкой области

  • 30.11.2025, 13:51
Техника оккупантов затонула при попытке форсирования реки Казенный Торец в Донецкой области

Видеофакт.

Украинские защитники 33-й отдельной механизированной бригады уничтожили ударными беспилотниками остатки российской техники во время попытки форсирования реки Казенный Торец в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов поразили бронемашины, танки и вражеские антенны оккупантов.

В посте к видео также отмечается, что россияне потеряли танк и 2 МТ-ЛБ, которые затонули в реке.

