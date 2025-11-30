Белорусская промышленность ушла в пике
- 30.11.2025, 13:54
Производство сокращается уже семь месяцев подряд.
Уже семь месяцев подряд в Беларуси сокращается промышленное производство, пишет издание «Белорусы и рынок».
В целом за период с января по октябрь промпроизводство сократилось на 1,3% к тому же периоду прошлого года, свидетельствую данные Белстата. Но помесячная динамика показывает постепенное ухудшение ситуации: если в апреле снижение не превышало долей процента, то в октябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года достигло почти 6%.
Проблемы в нынешнем году происходят после блистательного 2024-го, когда промпроизводство мчалось вперед, прибавляя в первой половине года по 7-9%, а порой даже 11%, ежемесячно.
На графике Белстата показан спад в процентах к соответствующему периоду предыдущего года.
Чтобы понять, где именно в этом году начались проблемы, посмотрим региональную статистику. Окажется, что промышленность упала в половине регионов: Витебской (-4,5%), Могилевской(-2,8%), Гомельской (-2,2%) и в самом городе Минске (-2,4%).
Но лишь в Витебской области, которая терпит наибольший спад, промышленность привела к спаду всего валового продукта – здесь он сократился за 10 месяцев на 1,1%. Видимо, с уменьшением выработки на Новополоцком НПЗ, в области уменьшилась выработка электроэнергии и других сопутствующих продуктов.
Меньше всего сокращение выпуска отразилось на экономике столицы, где сфера услуг компенсирует промышленные неудачи – ВРП Минска вырос на 2,8%. Также неплохо чувствует себя Гомельщина, где спасло ситуацию строительство и сельское хозяйство (+2,5% ВРП).