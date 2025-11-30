Украина ввела санкции против «Роснефти» и «Лукойла» 30.11.2025, 14:00

Стали известны подробности нового санкционного пакета.

Украина ввела санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а также россиян, которые организуют системное уничтожение украинцев дронами.

Об этом сообщается в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

«Продолжаем санкционную работу, сегодня есть два новых решения. Украина синхронизировала санкции с Соединенными Штатами и ввела ограничения против «Роснефти», ее предприятий, а также компаний, входящих в группу «Лукойл», - заявил Зеленский.

По его словам, сейчас санкции против этих компаний уже ощутимо лишают денег российскую машину войны, и это надо продолжать.

«Также Украина вводит санкции против российских убийц, которые организуют системное уничтожение украинцев дронами», - добавил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что определил также ключевые приоритеты санкционной политики до конца года: дальнейшая синхронизация санкций с партнерами, подготовка 20-го санкционного пакета ЕС, усиление ограничений против теневого флота, российского военного производства, коллаборационистов и пропагандистов.

Подробности нового санкционного пакета

На сайте президента Украины отметили, что Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Они касаются синхронизации санкций с США и введения ограничений против физических и юридических лиц, связанных с производством и эксплуатацией российских дронов различных типов.

Так, в рамках пакета, синхронизированного с Соединенными Штатами, Украина применила санкции против 26 юридических лиц России, связанных с энергетическим сектором.

Вторым указом введены санкции против 36 физических и 13 юридических лиц, связанных с производством, обучением и эксплуатацией российских дронов. Среди них - лица, причастные к деятельности преступного центра «Рубикон», который испытывает новые образцы вооружения и участвует в боевых действиях против Украины.

Также санкции введены против российских компаний, которые вовлечены в разработку и производство разведывательных и ударных БпЛА, FPV-дронов и беспилотных авиационных комплексов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com