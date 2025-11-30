Украина ввела санкции против «Роснефти» и «Лукойла»
- 30.11.2025, 14:00
Стали известны подробности нового санкционного пакета.
Украина ввела санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а также россиян, которые организуют системное уничтожение украинцев дронами.
Об этом сообщается в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
«Продолжаем санкционную работу, сегодня есть два новых решения. Украина синхронизировала санкции с Соединенными Штатами и ввела ограничения против «Роснефти», ее предприятий, а также компаний, входящих в группу «Лукойл», - заявил Зеленский.
По его словам, сейчас санкции против этих компаний уже ощутимо лишают денег российскую машину войны, и это надо продолжать.
«Также Украина вводит санкции против российских убийц, которые организуют системное уничтожение украинцев дронами», - добавил глава государства.
Зеленский также подчеркнул, что определил также ключевые приоритеты санкционной политики до конца года: дальнейшая синхронизация санкций с партнерами, подготовка 20-го санкционного пакета ЕС, усиление ограничений против теневого флота, российского военного производства, коллаборационистов и пропагандистов.
Подробности нового санкционного пакета
На сайте президента Украины отметили, что Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Они касаются синхронизации санкций с США и введения ограничений против физических и юридических лиц, связанных с производством и эксплуатацией российских дронов различных типов.
Так, в рамках пакета, синхронизированного с Соединенными Штатами, Украина применила санкции против 26 юридических лиц России, связанных с энергетическим сектором.
Вторым указом введены санкции против 36 физических и 13 юридических лиц, связанных с производством, обучением и эксплуатацией российских дронов. Среди них - лица, причастные к деятельности преступного центра «Рубикон», который испытывает новые образцы вооружения и участвует в боевых действиях против Украины.
Также санкции введены против российских компаний, которые вовлечены в разработку и производство разведывательных и ударных БпЛА, FPV-дронов и беспилотных авиационных комплексов.