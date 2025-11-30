закрыть
30 ноября 2025, воскресенье, 14:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина ввела санкции против «Роснефти» и «Лукойла»

  • 30.11.2025, 14:00
Украина ввела санкции против «Роснефти» и «Лукойла»

Стали известны подробности нового санкционного пакета.

Украина ввела санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а также россиян, которые организуют системное уничтожение украинцев дронами.

Об этом сообщается в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

«Продолжаем санкционную работу, сегодня есть два новых решения. Украина синхронизировала санкции с Соединенными Штатами и ввела ограничения против «Роснефти», ее предприятий, а также компаний, входящих в группу «Лукойл», - заявил Зеленский.

По его словам, сейчас санкции против этих компаний уже ощутимо лишают денег российскую машину войны, и это надо продолжать.

«Также Украина вводит санкции против российских убийц, которые организуют системное уничтожение украинцев дронами», - добавил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что определил также ключевые приоритеты санкционной политики до конца года: дальнейшая синхронизация санкций с партнерами, подготовка 20-го санкционного пакета ЕС, усиление ограничений против теневого флота, российского военного производства, коллаборационистов и пропагандистов.

Подробности нового санкционного пакета

На сайте президента Украины отметили, что Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Они касаются синхронизации санкций с США и введения ограничений против физических и юридических лиц, связанных с производством и эксплуатацией российских дронов различных типов.

Так, в рамках пакета, синхронизированного с Соединенными Штатами, Украина применила санкции против 26 юридических лиц России, связанных с энергетическим сектором.

Вторым указом введены санкции против 36 физических и 13 юридических лиц, связанных с производством, обучением и эксплуатацией российских дронов. Среди них - лица, причастные к деятельности преступного центра «Рубикон», который испытывает новые образцы вооружения и участвует в боевых действиях против Украины.

Также санкции введены против российских компаний, которые вовлечены в разработку и производство разведывательных и ударных БпЛА, FPV-дронов и беспилотных авиационных комплексов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип