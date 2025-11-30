Истребитель F-16 перехватил самолет возле резиденции Трампа

Истребитель F-16 перехватил самолет возле резиденции Трампа1
- 30.11.2025, 14:27
Президент США находился там с 25 ноября.
Военно-воздушные силы США подняли в небо истребитель F-16 для перехвата гражданского самолета, который приблизился к резиденции президента США Дональда Трампа во Флориде.
Об этом сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Отмечается, что неназванный гражданский самолет нарушил временно ограниченное для полетов воздушное пространство.
«Воздушное судно было безопасно выведено из этой зоны», - указано в заявлении.
Сообщается, что инцидент произошел примерно 02:20 по минскому времени 30 ноября.
Отмечается, что резиденция Дональда Трампа находится в городе Палм-Бич. Он прибыл туда 25 ноября. В Вашингтон Трамп должен вернуться 30 ноября.
Всего с момента инаугурации Трампа в январе 2025 года NORAD отреагировало на более 40 нарушений зоны временного ограничения полетов в районе Вест-Палм-Бич.