30 ноября 2025, воскресенье, 16:04
Истребитель F-16 перехватил самолет возле резиденции Трампа

1
  • 30.11.2025, 14:27
  • 3,192
Президент США находился там с 25 ноября.

Военно-воздушные силы США подняли в небо истребитель F-16 для перехвата гражданского самолета, который приблизился к резиденции президента США Дональда Трампа во Флориде.

Об этом сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Отмечается, что неназванный гражданский самолет нарушил временно ограниченное для полетов воздушное пространство.

«Воздушное судно было безопасно выведено из этой зоны», - указано в заявлении.

Сообщается, что инцидент произошел примерно 02:20 по минскому времени 30 ноября.

Отмечается, что резиденция Дональда Трампа находится в городе Палм-Бич. Он прибыл туда 25 ноября. В Вашингтон Трамп должен вернуться 30 ноября.

Всего с момента инаугурации Трампа в январе 2025 года NORAD отреагировало на более 40 нарушений зоны временного ограничения полетов в районе Вест-Палм-Бич.

