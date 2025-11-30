СМИ: Лукашенко тайно поставляет оружие хуситам в Йемене 6 30.11.2025, 14:31

Раскрыта секретная иранско-белорусская сеть.

Была раскрыта тайная сеть торговли оружием с участием иранских и белорусских оперативников, она поддерживает повстанческое движение хуситов в Йемене, пишет yemenonline.info.

Как сообщает канал арабистки и экспертки по Ближнему Востоку Дины Лиснянской, Иран активизировал поставку вооружений хуситам, используя, самолеты белорусской транспортной компании Rada Airlines. Она доставляла груз из Тегерана в неустановленные локации в районе Красного моря (Сомали, Эритрея, Судан). Уже оттуда малыми судами часть груза перебрасывается в контролируемые хуситами районы Йемена.

По сообщению yemenonline.info, сеть занималась скрытой передачей оружия и военных технологий в районы в нарушение международных эмбарго на поставки вооружений.

Операция, как утверждается, опиралась на комбинацию поддельных транспортных документов, грузов двойного назначения и косвенных маршрутов через третьи страны, чтобы скрыть происхождение и конечное назначение поставок.

Считается, что белорусские структуры обеспечивали логистическую поддержку и поставку компонентов, тогда как иранские оперативники координировали перевалку по морским и сухопутным маршрутам от Персидского залива до Красного моря.

Эксперты по безопасности предупреждают, что вовлеченность Беларуси добавляет новое измерение в геополитическую динамику конфликта в Йемене, потенциально расширяя рамки международной ответственности.

Предполагаемая связь с Беларусью знаменует редкий случай участия Восточной Европы в военной логистике конфликта.

Что за компания Rada Airlines

Rada Airlines — это частная белорусская авиакомпания, основанная в 2015 году. Она выполняет международные грузовые чартерные рейсы. В парке — два самолета Ил‑62М (Cargo).

Они могут быть оборудованы для навалочной или паллетной загрузки и способны перевозить любые виды грузов, включая:

генеральные грузы;

техническое и инженерное оборудование;

опасные грузы всех классов.

