Зеленский рассказал президенту Финляндии, к чему Украина готовится на переговорах с США 30.11.2025, 14:39

2,010

Владимир Зеленский

От американской стороны получены сигналы.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб во время телефонного разговора обменялись оценками актуальных дипломатических перспектив и информацией об аспектах в позиции страны-агрессора России.

Об этом Зеленский сообщил в воскресенье, 30 ноября, в своем Telegram-канале.

«Проинформировал Алекса о том, к чему украинская делегация готовится на переговорах в Америке, а также о сигналах, которые мы получали от американской стороны», — говорится в сообщении украинского лидера.

По словам Зеленского, на следующей неделе ожидается много работы и с партнерами Украины в Европе.

«И важно, чтобы все мы были с одинаковым видением ситуации и пониманием, что давление на Россию как на единственную причину этой войны, а не на Украину может реально сработать ради мира», — подчеркнул он.

