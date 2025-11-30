«Слышим даже, как сосед за стенкой кашляет» 30.11.2025, 14:58

Белорусы рассказали, как живется в панельках на краю Каменной Горки в Минске.

Совсем недавно жители Каменной Горки и микрорайона Лебяжий узнали, что от улицы Колесникова через железную дорогу начнут строить путепровод до Тимирязева. Пока местные жители добираются туда в объезд или пешком через переход, спрятанный под мостом. Realt.by отправился в Каменную Горку-3, чтобы узнать, как местные отнеслись к новостям и как им вообще живется в микрорайоне.

Обустраивать эту часть Каменной Горки начали по стандартной схеме: вначале было построено множество жилых домов, а потом началась работа над необходимой инфраструктурой. Теперь здесь можно увидеть в основном стандартные панельки серий М 464 У-1, М 464-М, М 11−90. Также появилось большое количество социальных объектов – школа, детский сад, ясли-сад, поликлиника, торговый центр, магазины, парикмахерские, аптеки и многое другое.

В 2023 году на территории микрорайона жители увидели Аллею народного единства – место для отдыха и прогулок. Здесь, например, установлены «поэтическая скамейка» или скамейки из труб. А к концу года в Каменной Горке-3 обещали открыть долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс. Планируется, что в нем будет три бассейна, два джакузи, купель, комплекс из пяти бань, тренажерный зал и кафе.

«Соседский ребенок бегает, а у нас в квартире находиться невозможно»

В 2014 году, практически сразу же после сдачи дома в эксплуатацию, в один из столбиков в микрорайоне заселился Виталий. Тогда место активно развивалось, только-только стали появляться объекты инфраструктуры.

– Сейчас, конечно, здесь многое изменилось. Уже не думаешь, куда поехать за едой, потому что совсем рядом три торговых центра с большими продуктовыми. Есть и большое количество магазинов поменьше, даже прямо во дворах, огромный строительный со всем необходимым. К тому же рядом поликлиника, что тоже очень удобно, школа, ясли-сад, детский сад, много площадок для детей. В общем, реально всё, что нужно для жизни рядом.

Отмечает мужчина и хорошее транспортное сообщение.

– Я сам передвигаюсь на автомобиле. Тут, кстати, удобно – выехал через МКАД и доехал в другой конец города, не надо стоять в пробках, которые возле метро «Каменная Горка», особенно по пятницам какие-то ужасные. Так как у меня ребенок катается в школу не ту, которая рядом с домом, а чуть дальше, могу сказать, что и с общественным транспортом все отлично. С утра и часов до восьми вечера в будние очень часто приезжают автобусы и троллейбусы, а вот поздним вечером и в выходные приходится подождать. Иногда и по пятнадцать минут. Причем так странно: вот долгое время нет ничего, а потом сразу все варианты автобусов и троллейбусов приезжают, – обращает он внимание.

Столбик, в котором он живет, – это обычная девятнадцатиэтажная панелька, строительство которой завершилось в 2014 году. В то время все делали ремонты и, как замечает местный житель, на многое не обращали внимание.

– Тогда никого особо не бесило, что сверлят или стучат в неположенное время. Все хотели побыстрее завершить работы и уже заселиться. Сейчас у нас есть общий чат с соседями, и там часто много сообщений с просьбами прекратить работы, так как квартиры продаются, новые жильцы обновляют жилье.

Причем считаю, что просьбы обоснованные, когда это происходит, например, в выходные или прям поздно вечером. Все-таки все приходят с работы, и нужно понимать, что хочется отдохнуть. Но часто об этом пишут и в положенное время, говоря о том, что не могут уложить детей спать или «голова болит». Я этого совсем не понимаю. Строителей ведь под сон ребенка не подстроишь, люди также приезжают в определенное время. В общем, по этому поводу у нас с соседями часто бывают дискуссии.

Виталий подчеркивает, что слышимость в квартирах максимально хорошая. И дело даже не в громко работающем телевизоре или криках на повышенных тонах, а в обычных разговорах.

– Вот, например, у нас на кухне вообще все слышно, даже как кашляют за стенкой. Не знаю, из каких материалов и как эти стены возводили, но это не совсем норма. В комнатах слышно, как соседи сверху топают по полу. Недавно сверху еще заселилась семья с маленьким ребенком, так он бегает, прыгает, а у нас в квартире находиться невозможно, такое чувство, что сейчас провалится потолок. И ведь ничего сделать с этим нельзя. На будущее только в случае ремонта дополнительно шумоизолировать, – рассказывает мужчина.

«Поиск нужной однушки оказался целым квестом»

У Елены в одном из столбиков в Каменной Горке-3 живет дочь. Женщина вместе с мужем приобрели здесь квартиру для нее в подарок, теперь часто приезжают в гости.

– Покупали жилье шесть лет назад через агентство недвижимости. Тогда нам предложили несколько вариантов в разных частях города, их было более десяти. Но всё что-то не устраивало – только голые стены без ремонта, ужасные подъезды, какие-то пьющие соседи. В общем, поиск нужной однушки оказался целым квестом.

Хотя не могу сказать, что были какие-то особые требования. Мы хотели, чтобы можно было сразу после приобретения заселиться, а также смотрели хорошее транспортное сообщение, если не рядом с метро, то чтобы быстро до него доехать. В итоге, как увидели вариант здесь, сразу же решили его брать, почувствовали: это то, что надо. И за столько лет не жалеем. В квартире отличный метраж. Сейчас в новостройках двушки по площади меньше, чем наша однокомнатная. Плюс дом у нас не окружен многоэтажками, а стоит как бы отдельно от остальных, что тоже хорошо, не чувствуется такого скопления домов, как это бывает, – отмечает она.

Она обращает внимание, что дочка квартирой довольна, периодически только жалуется на соседский шум и слышимость в квартире.

– По условиям, как по мне, здесь отлично, через дорогу сразу остановка, все нужные магазины рядом, до метро 10–15 минут. А еще уже лично меня радовало соседство со строительным «ОМА», потому что во время ремонта часто нужно было что-то докупить из материалов и инструментов, и не раз этот магазин нас спасал. Да и теперь часто в него ходим за всякими мелочами, – обращает внимание женщина.

Также она отмечает, что от их дома можно пешком добраться до «Лебяжьего» или «Минск-Арены».

– Мы любим ходить пешком, поэтому частенько прогуливаемся в ту сторону. До «Лебяжьего» идти минут 25, до «Минск-Арены» – примерно 45. Единственное что, вернуться поздно вечером не получится, потому что проход под мостом закрывается. В этом есть неудобство. А еще от нашего дома совсем близко на машине до Минского моря – это особо ценно летом, когда хочется отдохнуть на природе, – рассказывает Елена.

«Через год ощущение, что никакого ремонта не было уже несколько лет»

Третий год вместе с семьей в одной из панелек живет Ольга. Как она отмечает, дом у них полусоциальный, а это приносит свои проблемы.

– Когда мы только заселились, то объединились с соседями и сделали в подъезде ремонт, – рассказывает местная жительница. – Буквально через год ощущение, что никакого ремонта не было уже несколько лет. Все постоянно грязное.

И здесь проблема конкретно в жильцах: часть из них адекватная, у нас есть общий чат, где мы обсуждаем насущные проблемы. Но есть и те, кто гадят в лифтах, причем не только животные, но и сами люди. Делают это жильцы сто процентов, потому что подъезды у нас всегда закрыты, и мы стараемся следить, чтобы никого из посторонних не было. Но вот в итоге в лифты все равно не зайти, как ни стараемся. Хотели как-то камеры видеонаблюдения поставить, но нужно было, чтобы идею поддержало определенное количество жильцов. К сожалению, нужное не собралось, так мы остались без камер.

Квартиру в этом микрорайоне они приобретали самостоятельно. Из предложенных вариантов здесь был наиболее доступный по цене и общей площади. Сыграло в окончательном решении и то, что работа Ольги находится недалеко от дома.

– Недавно слышала, что от Каменки до «Лебяжьего» будет построен мост, а я как раз там, рядом с «Олимпик Парком», работаю, поэтому мне будет максимально удобно добираться до рабочего места. Сейчас чтобы доехать, нужно подниматься на кольцевую, а так будет прямая дорога, – обратила она внимание.

Девушка отмечает, что у всех панелек в этом микрорайоне есть одна общая проблема – это полное отсутствие шумоизоляции.

– Слышимость отличная. Всегда в курсе, чем заняты соседи. Нас спасает то, что мы проводим мало времени дома. В основном выезжаем куда-то. Ребенок в центре учится, мы – на работе, в квартире бываем только поздним вечером. Я сама к району уже привыкла. Если бы переезжала, то в «Олимпик Парк», это совсем другой уровень, и, наверное, из-за того, что у меня там офис, часто присматриваюсь, нравится застройка. Но приобрести квартиру там не так легко, поэтому пока ценим то, что есть на данный момент, – заключает местная жительница.

«Часто слышу от знакомых, что в Каменной Горке много пьяных, но мне везло»

Андрей переселился в микрорайон практически десять лет назад. Сначала снимал здесь однушку, а спустя четыре года приобрел собственное жилье.

– Так получилось, что мы жили с другом в соседних домах. Но он женился, и уже вместе с супругой они решили продать свои однушки и купить двухкомнатную в Новой Боровой. Так как я переселяться не собирался, меня полностью устраивало здесь, то решил задуматься о собственном жилье и приобрести у него квартиру. Какая-то часть суммы у меня была, где-то помогли родственники, что-то пришлось брать взаймы, но в результате свое жилье все же появилось. Я сделал ремонт, и даже сейчас вдвоем с супругой нам однушки хватает, метражи здесь очень хорошие, – поделился он.

Местный житель говорит, что возникают проблемы с парковкой. Мест на всех не хватает.

– Кажется, что парковочных мест много, но у некоторых и по две машины, поэтому вечером найти свободное трудновато. Недалеко от дома, рядом с «ОМА», есть парковка, она частенько спасает. Плюс также есть платная, огороженная. Иногда ставим автомобиль и туда, – рассказывает Андрей.

Он отмечает, что больше всего в Каменной Горке ему нравится отличная инфраструктура. Причем с каждым годом она развивается все больше.

– В прошлом году рядом открыли парк Уго Чавеса. Раньше там были просто деревья, сейчас же – много зон отдыха, аттракционы для детей, скейт-площадка, есть места перекусить и выпить кофе. Это намного лучше, чем просто пустырь, – делится мужчина. – Напротив вот, насколько знаю, будут еще открывать торговый центр с кинотеатром, что тоже радует. Если подумать, то на Каменной Горке нет кино, хотя тут живет так много людей, спросом бы оно точно пользовалось. Ближайший кинотеатр – «Аврора» или ехать куда-то дальше в город. Поэтому, как только откроется, мы будем первыми посетителями.

Еще вот в самом микрорайоне достраивается физкультурно-оздоровительный комплекс. Говорят, там будут бассейны. Планирую рассмотреть этот вариант, потому что пока приходится ездить в новый на «Маладзёжнай».

Переезжать отсюда Андрей не желает, новые жилые комплексы его не особо привлекают, а вот к Каменной Горке он уже привык.

– Я плохо адаптируюсь к новому, поэтому даже не думаю о переезде. Тем более, цены на новостройки сейчас заоблачные. Плюс я действительно привык к этому району. Часто слышу от знакомых, что в Каменной Горке много пьяных или каких-то неадекватных. Но мне, наверное, везло. Изредка кого-то могу увидеть в состоянии алкогольного опьянения возле местных магазинов, а так все спокойно. И меня лично все устраивает, – отмечает он.

Что здесь продается?

Всего в Каменной Горке-3 в базе Realt выставлено на продажу 12 вариантов квартир. При этом цена на них варьируется от 75 до 169 тысяч долларов.

Самая доступная по цене из предложенных квартир – это студия в ЖК «Лайт». Дом повышенной комфортности был сдан в эксплуатацию в 2018 году. Преимущества в том, что жилой комплекс полностью огорожен, въезд на закрытую территорию возможен через шлагбаум, а вход – по чипам.

Есть видеонаблюдение и отдельная стоянка для машин, современная детская площадка, велопарковка, отдельная площадка для мусора. Предлагаемая студия находится на пятом этаже. Ее общая площадь – 29,9 «квадрата». В квартире – панорамные окна в пол и красивый вид из них на город. Также сделан современный ремонт: на полу в студии – ламинат, а в санузле – плитка, установлены стеклопакеты, есть шкаф-купе и лоджия. Стоит такая студия 75 000 долларов, то есть квадратный метр обойдется в 2508$.

Предлагается к покупке и вариант готовой светлой однушки общей площадью 42,9 «квадрата». Квартира полностью укомплектована и готова к заселению. В ней – кухня с большой рабочей зоной и направленным освещением, раздельный санузел со всеми удобствами и просторная ванная. Также установлена шведская бытовая техника – духовой шкаф, варочная панель, вытяжка. На полу уложена износостойкая плитка и линолеум, установлена новая сантехника, есть два встроенных шкафа. Возле самого дома с трех сторон – парковка. Просят за квартиру 94 000 долларов (квадратный метр – 2191$).

