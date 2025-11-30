Минздрав объяснил, кому из белорусов будут ставить группу крови в паспорте 30.11.2025, 15:48

Для некоторых сделали исключение.

В Министерстве здравоохранения Беларуси пояснили, что изменилось в связи с подписанием постановления от 14.11.2025 года № 192 «О порядке внесения отметки о группе крови по системам АВ0 и Rh, другим системам в паспорт гражданина Республики Беларусь и вид на жительство в Республике Беларусь».

Оказалось, что документ не ввел никаких новых требований к проставлению группы крови в паспортах Беларуси. Постановление на самом деле регулирует порядок внесения отметки о группе крови. Причем не только в паспортах.

Возможность указания группы крови в документах была и раньше, ее просто сохранили. Норма позволяет ставить штамп о группе крови только по желанию гражданина.

Впрочем, для тех белорусов, кто поддался соблазну перейти на современные ID-карты вместо паспортов, сделали исключение.

«Отметка не вносится в идентификационную карту гражданина Республики Беларусь, дипломатические, служебные и биометрические паспорта, а также иные документы, предназначенные для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в нее», - заявили в Минздраве.

Там также уточнили, что сама по себе отметка в паспорте не так уж и важна. «В современных условиях, при необходимости переливания компонентов крови, группа крови определяется перед каждой трансфузией», - уточнили в ведомстве.

