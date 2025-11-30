«Одна из самых успешных операций войны» 30.11.2025, 15:56

Z-пропагандисты вынуждены были признать успех Украины в Новороссийске.

Российский Z-канал «Морская мощь государства», который часто публикует сведения о состоянии флота страны-агрессора, опубликовал кадры атаки украинских БПЛА на порт Новороссийска, пишет «Диалог.UA».

Он назвал операцию одной из наиболее эффективных за весь период полномасштабной войны. В самой РФ об атаке мало кто знает. Власти России и государственные СМИ почти ничего о ней не рассказали россиянам, хотя последствия более чем серьезные.

«Два дня назад в Новороссийске Украина провела одну из самых успешных операций за все время войны. Но не удивлюсь, что многие о ней даже не слышали, она не была такой громкой, как «Паутина», - написал канал.

По его данным, в результате удара был поражен комплекс ПВО «С-400». В результате детонации уничтожены четыре пусковые установки из семи, а вместе с ними потеряны и два радиолокационных комплекса - 96Н6 и 92Н6.

После подавления ПВО по территории нанесли ракетный удар комплексом «Нептун», целью стал нефтяной терминал «Шесхарис». Этот объект является одним из ключевых морских узлов поставки топлива для России. Атака стала особенно болезненной для экономики страны-агрессора.

Известно, что экспорт нефтепродуктов через терминал был временно остановлен. Для России это означает краткосрочную потерю около 20 процентов от общего экспорта нефтепродуктов и примерно 15 процентов экспорта нефти. На мировом уровне это составляет около 2 процентов от всей торговли нефтью, что делает удар стратегически значимым.

