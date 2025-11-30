FT: Это самый плохо хранимый секрет Вашингтона 2 30.11.2025, 16:11

Пит Хегсет

Фото: AP

Хегсет и Дрисколл терпеть друг друга не могут.

Глава Пентагона Пит Хегсет и министр армии США Дэниел Дрисколл находятся в напряжённых отношениях. Об этом написала Financial Times.

FT утверждает, что «одним из самых плохо хранимых секретов Вашингтона» являются напряжённые отношения Дрисколла с министром войны Хегсетом. Дрисколл широко рассматривается как претендент на эту должность, если Хегсет будет вынужден уйти, отмечает издание. Он «определённо дал понять», что хочет возглавить Пентагон, говорит бывший чиновник Минобороны США.

Журналисты обращают внимание, что в 38 лет Дрисколл стал самым молодым министром армии США в истории. Он учился в Йельской школе права одновременно с Вэнсом и подружился с ним.

На данный момент в качестве министра армии США Дрисколл контролирует бюджет армии в размере $185 млрд, почти 1 млн военнослужащих, более 265 тыс. гражданских лиц и закупки вооружения для вооружённых сил. Дрисколл пригласил частные инвестиционные компании вложить капитал в вооружённые силы и хочет привлечь больше коммерческих компаний и предприятий, занимающихся оборонными технологиями, к заключению контрактов, говорится в статье.

