Сало в Беларуси стало роскошью

Цена космическая.

В Беларуси сало — не просто продукт, а культурный код. Для некоторых — еще и лекарство от плохого настроения и хорошая закуска. Но времена меняются, и теперь, чтобы купить хороший кусок такого счастья, нужно быть не только голодным, но и финансово подготовленным. Журналисты tochka.by заглянули в магазины и на рынки, посмотрели на ценники.

Выбор огромный

На Комаровке очень много предложений и есть целые ряды этого продукта.

Полки реально ломятся. Выглядит сало очень аппетитно. Есть с тмином, чесноком, перцем, копченое и просто соленое.

Самый дешевый вариант нашли за Br26,9 за кг. Но по виду это сало реально уступало остальным конкурентам. В целом диапазон цен такой: Br29,9—39,9.

Разговорились с одним из продавцов, чтобы выяснить, что почем.

«Свое, фермерское, невероятное, покупайте», — заверил мужчина.

Сало реально, как заявляли, таяло во рту. Но из-за цены почти в Br40 за кг гастрономические восторги поутихли.

Кстати, самый дорогой вариант — Br49,9 за кг. Это копченое на ольхе сало.

Вариант возле дома

Прошлись корреспонденты и по разным магазинам, в том числе сетевым.

Например, в «Короне» в колбасном отделе есть и сало. Некоторые куски выглядели подсохшими. Цены такие: Br17,64—29,9 за кг.

Также этот продукт от разных производителей есть и в вакуумной упаковке. Самый дешевый вариант здесь — Br16 за кг, максимальная цена — Br29,5.

В «Соседях» в мясном отделе была только грудинка. В вакуумной упаковке — два варианта сала по Br25,99 и Br29,55. То, что дешевле, выглядело ничего так, то, что дороже — показалось неаппетитным.

А вот в «Гиппо» выбор побольше. Цена продукта на развес следующая: Br18,79—29,51. В целом все варианты достойные.

Еще было сало в упаковке по Br29,51 за килограмм. Но оно все, на взгляд корреспондента, какое-то помятoe, что ли.

А вот в «Евроопте» мы нашли на развес только один вид этого продукта. Цена — около Br29 за кг.

В мясном отделе была только грудинка. Одна из них, похожая на сало, стоила Br21,89 за кг.

Что думают покупатели

Активно цену мясной продукции, в том числе и сала, обсуждают в интернете. Ролик одного из продавцов на Комаровке залетел в TikTok. Он рассказал, что сало продает по Br29,9 за кг, грудинку — по Br34, полендвицу — по Br40, «кровяночку» с гречкой — по Br19.

Многие стали активно комментировать видео. Одни восхищались, другие — возмущались ценами.

Вот некоторые мнения:

«Да, белорусы — настоящие умельцы!»

«Всё аппетитно, вкусно, можно брать».

«Я в шоке от цен».

«Чуть слюной не подавилась».

«Цена космическая, ужасно».

«Люди, цены удивляют? А как всё это вырастить и потом приготовить? Сколько сил и времени для этого нужно».

«Попробуйте сами. Продукция шикарная, хозяин тоже. Но пенсионер только может посмотреть и подавиться слюной. Да, я понимаю, какой это труд».

«Цена — космос».

