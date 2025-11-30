Лукашенко никому не может доверять 12 30.11.2025, 16:30

7,452

Младший сын стал личным охранником и адъютантом.

Источники Telegram-канала «Беларуская выведка» сообщает, что Лукашенко значительно усилил личную охрану во время его международных поездок:

— Негласным лидером личной охраны назначен Николай Лукашенко. По достижении совершеннолетия он был введён в штат СБП на должность рядового. В настоящее время, получив экстерном белорусский диплом о высшем образовании, он официально зачислен в штат личной охраны на высокооплачиваемую «полковничью» должность в звании младшего офицера.

По сути, он является личным охранником и адъютантом. Однако к служебным обязанностям он непосредственно приступает пока только во время международных повесток. В настоящее время он продолжает обучение, но регулярно получает высокую зарплату согласно штатного расписания, одновременно — все больше интересуется силовым блоком. По возможности он присутствует на всех тренировках СБП и ему уделяют особое индивидуальное внимание.

Источники сообщают, что Николая плавно вводят в круг руководителей СБП пока на уровне «стажёра», т. е. во время присутствия он посещает все доступные доклады.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com