Лукашенко никому не может доверять

Лукашенко никому не может доверять12
- 30.11.2025, 16:30
Младший сын стал личным охранником и адъютантом.
Источники Telegram-канала «Беларуская выведка» сообщает, что Лукашенко значительно усилил личную охрану во время его международных поездок:
— Негласным лидером личной охраны назначен Николай Лукашенко. По достижении совершеннолетия он был введён в штат СБП на должность рядового. В настоящее время, получив экстерном белорусский диплом о высшем образовании, он официально зачислен в штат личной охраны на высокооплачиваемую «полковничью» должность в звании младшего офицера.
По сути, он является личным охранником и адъютантом. Однако к служебным обязанностям он непосредственно приступает пока только во время международных повесток. В настоящее время он продолжает обучение, но регулярно получает высокую зарплату согласно штатного расписания, одновременно — все больше интересуется силовым блоком. По возможности он присутствует на всех тренировках СБП и ему уделяют особое индивидуальное внимание.
Источники сообщают, что Николая плавно вводят в круг руководителей СБП пока на уровне «стажёра», т. е. во время присутствия он посещает все доступные доклады.