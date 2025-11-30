закрыть
30 ноября 2025, воскресенье, 17:56
Лукашенко никому не может доверять

  30.11.2025, 16:30
Лукашенко никому не может доверять

Младший сын стал личным охранником и адъютантом.

Источники Telegram-канала «Беларуская выведка» сообщает, что Лукашенко значительно усилил личную охрану во время его международных поездок:

— Негласным лидером личной охраны назначен Николай Лукашенко. По достижении совершеннолетия он был введён в штат СБП на должность рядового. В настоящее время, получив экстерном белорусский диплом о высшем образовании, он официально зачислен в штат личной охраны на высокооплачиваемую «полковничью» должность в звании младшего офицера.

По сути, он является личным охранником и адъютантом. Однако к служебным обязанностям он непосредственно приступает пока только во время международных повесток. В настоящее время он продолжает обучение, но регулярно получает высокую зарплату согласно штатного расписания, одновременно — все больше интересуется силовым блоком. По возможности он присутствует на всех тренировках СБП и ему уделяют особое индивидуальное внимание.

Источники сообщают, что Николая плавно вводят в круг руководителей СБП пока на уровне «стажёра», т. е. во время присутствия он посещает все доступные доклады.

