Польша привела ПВО в готовность

Польша привела ПВО в готовность2
- 30.11.2025, 16:51
- 2,032
Из-за МиГ-31 у границы.
Польские ВВС привели свои системы противовоздушной обороны в повышенную готовность из-за четырех МиГ-31, выполнявших плановый полет у западных границ России. По данным Bild, на ситуацию отреагировали не только польские военные, но и размещенные в стране подразделения бундесвера. В частности, два немецких комплекса Patriot были переведены на максимальный уровень боеготовности.
Позднее самолеты развернулись, не покидая российского воздушного пространства, что подтвердили источники в НАТО и представитель ВВС Германии.
Ситуация возникла на фоне напряженности в регионе — в сентябре генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готов сбивать российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства блока. Заявление прозвучало после того, как воздушное пространство Эстонии было нарушено тремя перехватчиками МиГ-31 у острова Вайндло. Москва тогда отвергла претензии.