30 ноября 2025, воскресенье, 17:56
Польша привела ПВО в готовность

  30.11.2025, 16:51
  • 2,032
Фото: charter97.org

Из-за МиГ-31 у границы.

Польские ВВС привели свои системы противовоздушной обороны в повышенную готовность из-за четырех МиГ-31, выполнявших плановый полет у западных границ России. По данным Bild, на ситуацию отреагировали не только польские военные, но и размещенные в стране подразделения бундесвера. В частности, два немецких комплекса Patriot были переведены на максимальный уровень боеготовности.

Позднее самолеты развернулись, не покидая российского воздушного пространства, что подтвердили источники в НАТО и представитель ВВС Германии.

Ситуация возникла на фоне напряженности в регионе — в сентябре генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готов сбивать российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства блока. Заявление прозвучало после того, как воздушное пространство Эстонии было нарушено тремя перехватчиками МиГ-31 у острова Вайндло. Москва тогда отвергла претензии.

