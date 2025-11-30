В Беларуси меняется подход к зимним шинам
Он затронет многих белорусов.
1 сентября 2025 года указом Лукашенко были скорректированы правила дорожного движения (ПДД). Документ был подготовлен с учетом современных реалий. Один из его пунктов касался использования зимней резины на легковых автомобилях, и он вступает в силу с 1 декабря 2025 года, пишет «Комсомолка».
Что должно быть обозначено на зимних шинах с 1 декабря 2025
В УВД Миноблисполкома объяснили, какие шины считаются зимними с 1 декабря по 1 марта по новым ПДД.
Зимними считаются теперь только шины, на маркировке которых одновременно присутствуют два знака: знак горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри, а также один из знаков M+S, M&S, MS. При соблюдении этого условия там могут быть и дополнительные обозначения, например, + All Season; Road+Winter (R+W); Any Weather и другие, пояснили в УВД Миноблисполкома.
Рисунок протектора шине, остаточная глубина с 1 декабря 2025
Зимние шины на легковых автомобилях должны быть на всех колесах, с одинаковым рисунком протектора на одной оси (здесь подробнее).
Обратите внимание, что, по новым правилам, во время эксплуатации зимние шины должны иметь остаточную глубину рисунка протектора не менее 4 мм.
Штраф за езду зимой на летней и «лысой» резине в Беларуси
Госавтоинспекция предупредила водителей, что за участие в дорожном движении на летних или изношенных шинах зимой предусмотрена ответственность. Речь идет о предупреждении или штрафе до 1 базовой величины (с 1 по 31 декабря 2025 года это до 42 рублей, с 1 января 2026-го – до 45 рублей), а при повторном в течение года нарушении - от 2 до 5 базовых величин (с 1 по 31 декабря 2025 года от 84 до 210 рублей, с 1 января 2026 – от 90 до 225 рублей).
Если же «лысая» или же летняя резина приведет к созданию аварийной обстановки или ДТП, то штраф предусмотрен значительно выше с возможным лишением водителя прав.