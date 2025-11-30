Это прецедент Алексей Копытько

30.11.2025, 17:55

Алексей Копытько

Малюк ввел кинетические санкции против двух танкеров российского «теневого флота».

Сделаю два околонефтяных поста в свете сегодняшних событий.

Первый. Малюк ввёл кинетические санкции против двух танкеров российского «теневого флота». Это прецедент.

Как уже сообщили все СМИ, дронами 13 управления ДВКР СБУ совместно с ВМСУ поражены танкеры KAIRO та VIRAT. Суда примечательны тем, что:

• Оба под международными санкциям;

• Мухлюют с флагами (ситуативно – Гамбия или вообще без флага), выключают транспондеры, осуществляют перевалку в море и т.д. – нарушают все возможные международные правила;

• Формально принадлежат китайским компаниям, но ходят с российскими капитанами;

• Уже в статусе «теневых» суммарно перевезли порядка 2 млн тонн российской нефти.

Танкеры были пустые, направлялись в Новороссийск за очередной порцией товара, т.е., санкции против них введены в щадящем режиме.

Хочу обратить внимание на 2 вещи.

Формальное.

20 июля 2023 года Минобороны Украины в ответ на агрессивные действия российской стороны, в частности – вследствие российских угроз судам с зерном и попыток блокировать т.н. «зерновой коридор»/зерновую сделку, объявило, что все суда, направляющиеся в российские порты, отныне рассматриваются как потенциальные военные цели.

Я прекрасно помню, как появилось это сообщение и какова была реакция.

Часть украинских дипломатов упала в обморок, а, очнувшись и заламывая руки, начала стенать, а как же мы будем это коммуницировать международным партнёрам? Им было предложено сообщить международным партнёрам, что у нас война, это многое объяснит. Надо сказать, что тогдашнее руководство МИД очень здраво и трезво повело себя в той ситуации, сделав свою работу.

Международные партнёры осторожно интересовались в МОУ: а вы что, будете их прям топить? Прям под воду? С пузырьками? Позиция была очень прозрачная – не Украина это начала. Но у Украины достаточно возможностей, чтобы сыграть в эту игру вдвоём. Крейсер «Москва» не даст соврать.

Чем закончилось? Россияне и их прихлебатели что-то там поныли, а потом отползли. И зерновой коридор заработал без них.

Моральное.

Увидел поток комментариев двух типов.

А как же экологическая экология?

А что, если россияне атакуют наши порты?

Во-первых, россияне готовились нарастить непрекращающиеся (!) удары по нашим портам, не сомневайтесь. Это был следующий шаг в серии попыток обрушить наш тыл. Но теперь они видят, что будет в ответ. Без лишних слов. И все грузоотправители/получатели теперь видят. Если возникнет желание вести дискуссию на таком уровне, это не будет российский монолог. Об этом предупредили более 2 лет назад.

Во-вторых. Все в Украине эти цифры знают, приведу ещё раз.

С 2022 года только в Харьковской области российские солдаты убили 106 детей. Сотни ранены. Чудом погибших не стало на десятки больше после недавней российской атаки на детский сад.

Вследствие российского удара ракетой по жилому дому в Тернополе 19 ноября погибло 35 человек, из них – 7 детей.

Вследствие сегодняшней массовой атаки на Киев 2 человека погибли и 15 ранены. Россияне убили человека в Бериславе, искалечили ребёнка в Запорожье…

Это бесконечный список. Каждый день.

А урон украинской природе – вообще неописуем словами.

Одна из причин, почему Россия до сих пор способна убивать украинцев и калечить нашу землю – это потоки кровавой нефти, которую радостно покупают различные страны.

«Теневой флот», который почему-то никто не видит, ходит через территориальные воды стран НАТО и обеспечивает минимум треть экспорта российской нефти. Как это объяснить?

Украина давно обладает всеми моральными правами топить этот флот везде, потому что нам не оставили никакого иного выбора. Чем раньше европейские партнёры закроют для российской нефти Балтику, тем быстрее закончится война и тем меньше урона будет нанесено.

Знаете, что самое интересное?

Международная реакция достаточно сдержанная. Отчасти сказывается суббота. Но в значительной мере, потому что все понимают – Украина бесконечно права, и что-то предъявлять по поводу танкеров могут только полные моральные уроды.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

