30 ноября 2025, воскресенье, 19:39
Белорусы отказались покупать имущество Виктора Бабарико

  • 30.11.2025, 18:03
  • 5,212
Белорусы отказались покупать имущество Виктора Бабарико
Виктор Бабарико
Фото: Delfi

Торги не состоялись.

На аукцион повторно выставяли часть коллекции произведений искусства политзаключенного, экс-банкира Виктора Бабарико. Объявления были опубликованы на сайте «БелЮрОбеспечения». Однако торги в итоге не состоялись.

Напомним, коллекцию экс-банкира уже пытались продать в октябре. Общая стартовая стоимость 19 произведений искусства была около 344 тысяч рублей.

Часть картин — наиболее дешевых — тогда продали.

Напомним, 6 июля 2021 года Верховный суд вынес приговор. Виктор Бабарико получил 14 лет колонии усиленного режима. Правозащитники считают этот приговор политически мотивированным.

Написать комментарий 4

