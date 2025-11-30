Белорусы отказались покупать имущество Виктора Бабарико 4 30.11.2025, 18:03

5,212

Виктор Бабарико

Фото: Delfi

Торги не состоялись.

На аукцион повторно выставяли часть коллекции произведений искусства политзаключенного, экс-банкира Виктора Бабарико. Объявления были опубликованы на сайте «БелЮрОбеспечения». Однако торги в итоге не состоялись.

Напомним, коллекцию экс-банкира уже пытались продать в октябре. Общая стартовая стоимость 19 произведений искусства была около 344 тысяч рублей.

Часть картин — наиболее дешевых — тогда продали.

Напомним, 6 июля 2021 года Верховный суд вынес приговор. Виктор Бабарико получил 14 лет колонии усиленного режима. Правозащитники считают этот приговор политически мотивированным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com