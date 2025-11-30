Белорусы отказались покупать имущество Виктора Бабарико

Белорусы отказались покупать имущество Виктора Бабарико4
- 30.11.2025, 18:03
Торги не состоялись.
На аукцион повторно выставяли часть коллекции произведений искусства политзаключенного, экс-банкира Виктора Бабарико. Объявления были опубликованы на сайте «БелЮрОбеспечения». Однако торги в итоге не состоялись.
Напомним, коллекцию экс-банкира уже пытались продать в октябре. Общая стартовая стоимость 19 произведений искусства была около 344 тысяч рублей.
Часть картин — наиболее дешевых — тогда продали.
Напомним, 6 июля 2021 года Верховный суд вынес приговор. Виктор Бабарико получил 14 лет колонии усиленного режима. Правозащитники считают этот приговор политически мотивированным.