Систему надо менять

Никакими «конкретными поручения» изобрести что-то великое ситуацию не исправишь.

На совещании 21 ноября, посвященном состоянию современной белорусской науки, Лукашенко сравнил статус белорусских ученых со статусом силовиков. Сравнение получилось не в пользу, конечно, ученых.

О том, почему у Беларуси не получаются прорывные технологии — в новом выпуске программы «Оптимум» на Ютуб-канале «Белорусы и рынок».

«Когда народ перестал клеймить позором наших военных и милицию? После 2020 года. Когда люди в погонах встали рядом с президентом, а то и впереди. Они этим самым подняли свой уровень и статус на высочайшие уровень, — сказал Лукашенко. — А где были вы, ученые, в это время».

В общем, все по классике: если вы такие умные, то почему вы строем не ходите. И главное, сразу понятно, кто белорусским властям дороже. И можно даже посчитать, во сколько конкретно раз дороже. На силовые структуры Беларусь тратит 2,4% от ВВП. На науку — 0,6%.

То есть, люди, которые умеют пользоваться дубинкой, в четыре раза дороже людей, которые умеют делать прорывные технологии. Поэтому неудивительно, что с дубинками в стране все хорошо, а с прорывными технологиями — уже не очень.

Белорусская наука постоянно разочаровывает белорусские власти. Им же, в смысле ученым, человеческим языком давали конкретные задания, что надо изобрести уникальное ракетное топливо, или дрон волшебный, который нельзя посадить, или, в крайнем случае, отечественный автоматический доильный аппарат.

И вопрос даже не в том, где все эти прорывные технологии. Вопрос: откуда такие скромные запросы? Почему сразу не поручить им изобрести «звезду смерти»? Тоже было бы конкретное поручение, не хуже всех остальных. Потому что изобрести «звезду смерти» белорусская наука не может точно так же, как она не может изобрести уникальное топливо. Но, по крайней мере, было бы к чему стремиться.

«На финансирование научных исследований тратится много государственных средств, а должной отдачи мы не видим», — жаловался Лукашенко еще в августе этого года.

Много государственных средств — это, конечно, немножко неопределенное понятие. Зависит от того, как посчитать. Можно посчитать, например, в относительном выражении.

Как я уже сказал, в Беларуси на науку тратится 0,6% ВВП. В США на нее тратят 3,5%. В Китае — 2,5%. Государственные медиа очень гордятся тотальной разрухой у наших соседей. Рассказывают про упадок буквально всего в Литве, Польше, Латвии. Но только в Польше расходы на науку составляют 1,5% ВВП. В Литве — 1,1%, а в Латвии — 0,8%. То есть, везде больше, чем в Беларуси. Разве что по сравнению с Украиной белорусским властям есть чем гордиться. В воюющей Украине на науку тратят 0,23% ВВП.

И речь идет не только о зарплатах. Хотя белорусские власти все сводят к тому, что жадные ученые хотят себе больше денег. То ли дело скромные милиционеры.

«Кому мы не заплатили за великие открытия. Если такие люди есть — немедленно рассмотрим ваше заявление. Сразу же заберем у врачей, учителей, пенсионеров и прочее и вам отдадим деньги», — пообещал Лукашенко.

Мысль о том, что могли бы поделиться чиновники или силовики, даже не приходит в голову. Хотя не бедные, вроде, люди. Но у кого же еще отбирать деньги, как не у пенсионеров.

Но сейчас не об этом. Сейчас про общий подход. Когда власти говорят: вы нам сначала сделайте великое открытие, а потом мы вам, может быть, даже заплатим.

«Вы люди ученые, вы от меня требуете. Где вы видели, чтобы просто так кому-то платили», — сказал Лукашенко.

Ну вообще-то, видели. В финансировании научных исследований оно именно так, по такому принципу и работает. Потому что наука — это дорогое удовольствие. Прорывных технологий за три копейки не бывает. Никакой Кулибин, никаких великих открытий у себя в гараже не сделает. Для великих открытий нужно финансирование, дорогое оборудование. Ну и немножко заплатить самому Кулибину.

Но проблема не только в том, что на науку у нас тратится очень мало денег. Проблема еще в том, что они тратятся не туда, не так и не теми. В странах, которые могут похвастаться научными достижениями, вроде США, Китая и Израиля, львиная доля средств тратится именно на научные исследования. В Беларуси половина выделяемых на науку денег идет на закупки оборудования.

Потому что управление и финансирование белорусской науки осуществляется по самым передовым советским технологиям. А, например, в США частный бизнес финансирует 66% научных исследований, в Южной Корее — 76%, в коммунистическом Китае — 77%. Даже в России на долю частного бизнеса приходится 33% финансирования научных исследований. Вот в 2022 году общие расходы американских компаний на науку составили больше 500 миллиардов долларов. Расходы китайских компаний составили 222 миллиарда.

Я искал данные о том, какая доля расходов на науку финансируется белорусским частным бизнесом, но что-то не смог найти. Наверняка эта доля где-то есть. Просто ее нельзя увидеть невооруженным глазом.

Поэтому неудивительно, что мы по отношению к Китаю — как те туземцы, которые продавали меха в обмен на стеклянные бусы. Потому что сами эти бусы мы сделать не можем. В лучшем случае можем что-то собирать из готовых китайских деталей. В худшем случае — пометить наклейкой «горизонт» китайские мониторы.

И никакими «конкретными поручениями» изобрести что-то великое ситуацию не исправишь. Тут систему надо менять.

