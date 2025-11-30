Мечта Путина никогда не сбудется Кирилл Сазонов

30.11.2025, 18:25

3,336

Вывод простой.

Друзья, обещал дать оценку путинским обещаниям, но ведь нет сенсаций. Ничего нового в отношении Украины на пресс-конференции бункерной крысы не прозвучало. Тот же ультиматум и те же угрозы, которые были полгода назад и год. Мелкая попытка всех обмануть. Он верит в то, во что и верил. Или мы сдадимся на его условиях, или он заберет силой все, что хочет. Серьезно, он до сих пор в это верит. Как верил во «вторую армию мира». И даже эксперты ему кивают – мол, оккупировать всю Донецкую область получится только в 2027 году. Они посчитали средний темп продвижения. Но это война и тут линейные расчеты не работают.

Итак, Путин объявил, что согласен на прекращение огня. При условии, что ВСУ уйдут сами… с занимаемых территорий. Большинство СМИ уверены, что речь сейчас идет о Донбассе. Я бы не был так уверен. Туман войны. И в момент гипотетического согласия Киева на такое требование – вуаля! Сразу может на стол вернуться тема Запорожья и Херсона. Или кто-то считает, что Путин будет выше таких манипуляций? Думаю, ответ очевиден. А если мы не уйдем, то, как я писал выше, бункерный угрожает все взять силой. Как в случае с любым шантажом и угрозами, эмоции только мешают. В первую очередь нужно оценить реальность этой угрозы и реальность компромисса.

Сорри, друзья, но по обоим этим пунктам у меня большие сомнения. Я не верю в то, что Путин будет держать слово. Я помню, сколько раз он говорил об уважении к украинским границам, о том, что Крым это Украина и клялся, что войны не будет. Он лжец. Причем считает это нормой. Совершенно уголовная логика – обмануть с выгодой это не грех, а правильный ход. Поэтому, когда он будет обещать вечный мир в обмен на уступки – я не верю. И когда он клянется, что не планирует нападать на Европу – им верить тоже не советую. Мы весь 2021 год такие обещания слушали. И почти два месяца в 2022 году. Так что реальность компромисса держится только на слове Путина и подписанных им бумажках. Слабенько. А, возможно, потом будут гарантии от США. Возможно. Они не говорят, какие.

По реальности угрозы – вот тут тоже не соглашусь. Возьмем с помощью боевых действий? Так это было уже. Не буду про Киев за три дня, набило оскомину. Но всю Украину за месяц – был план. Харькову и Одессе отводили сутки, если кто не знал. И тоже кричали – сдавайтесь, все равно захватим. Пока нет. Сколько времени брали Часов Яр и Торецк? Полтора года уличных боев вместо запланированной недели. А они 12 и 30 тыс. населения в мирное время – для справки. Константиновка около 100 тыс., Дружковка 65, Славянск 120, Краматорск под 200. При соответствующей площади. Эта история очень долгая. Конечно, мы видим на примере Покровска и Мирнограда, что сейчас они не лезут в лоб, как на Бахмуте. Просачиваются, стараются обойти и окружить. Тем не менее таким куском можно подавиться.

Вывод простой. Угрозы бункерной крысы преувеличены. Взять Донецкую область в результате наступления – не быстро и не просто. Про Запорожскую вообще молчу. Веры его обещаниям вечного мира в случае уступок – чуть меньше, чем ноль. Наши действия очевидны, предсказуемы и безальтернативны. Сопротивление. Тут случай, когда крик «Стой, стрелять буду» не предупреждение, а честное обещание порядка действий. Нравится это кому-то или нет, но в реальности тут нет выбора. А выбор иллюзии мы очень хорошо запомнили, потом обходится слишком дорого…

Кирилл Сазонов, «Фейсбук»

