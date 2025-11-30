«Это, господа, не по-христиански» 2 30.11.2025, 18:59

Белорусы жалуются, что очереди на границе с Польшей нет, но проходить ее долго.

17 ноября на границе Беларуси с Польшей открылись погранпереходы «Берестовица — Бобровники» и «Брузги — Кузница». После этого «Брест — Тересполь» перестал быть единственным работающим на этой границе. С тех пор исчезла и автобусная очередь. Белорусы пишут в приграничных чатах, что прохождение границы через «Брест» по-прежнему занимает много времени. И винят в этом разные стороны. BGmedia рассказывает подробности.

27 ноября границу через пункт пропуска «Брест» проходили в среднем за 8 часов

Судя по отчетам белорусов в приграничных чатах, самая сложная ситуация была 27 ноября. На прохождение границы уходило около 12 часов, при этом очереди перед пунктом пропуска «Брест» не было:

«11 часов 30 минут граница от шлагбаума до выезда за шлагбаум. Это, господа, не по-христиански. Сравни пытке. 0 кокобаев».

«В 07.40 выезд из автовокзала Бреста. В 18.00 выезд от поляков в Тересполь».

В 00.30 шлагбаум ПП РБ. В 00.35 въехали на ПП РБ. В 08.10 въехали на ПП РП. В 13.05 выехали с ПП РП. В 16.20 приехали на автовокзал Варшава Заходняя».

«В 15.50 приехали на границу, почти сразу заехали за шлагбаум, но около часа ждали начала паспортного контроля РБ. В 17.50 все прошли контроль, нейтралка (на нейтралке скопилось куча автобусов, перед нами 15). В 00.15 заехали к полякам, граница пустая, внутри ни одного автобуса. В 00.30 был старт прохождения паспортного контроля, открыли 3 окошка. В 01.15 выезжаем, будем в Варшаве через три часа примерно. Итого: 9 часов и 30 минут вся граница».

Ситуация с прохождением границы начала улучшаться с ночи 28 ноября. Теперь в среднем на прохождение всех контролей уходило 8 часов:

«В 23.40 были на границе. В 04.00 прошли РБ. В 06.00 заехали к полякам. В 08.30 выехали с границы. Итого: вся граница за 9,5 часа».

«В 01.35 подъехали к шлагбауму, стали в очередь 4-ми. В 03.20 заехали за шлагбаум РБ. В 05.30 зашли на паспортный РБ. В 08.00 заехали за шлагбаум РП. В 10.30 выехали с границы РП. Итого: вся граница за 9 часов. Все досмотры проводились быстро, что в РБ, что в РП, долгое ожидание в промежутках».

«В 04.20 подъехали к шлагбауму, стали в очередь 2-ми или 3-ми. В 07.00 зашли на паспортный РБ. В 11.15 зашли на паспортный РП. В 12.20 выехали с границы РП. Итого вся граница: ~ 8 часов. Все досмотры проводились достаточно быстро, в РП сломан рентген, смотрят выборочно вручную, долгое ожидание в промежутках».

«В 09.20 подъехали к шлагбауму, перед нами было вроде как 2 автобуса. В 09.40 заехали за шлагбаум, перед нами 4 автобуса. В 10.35 прошли белорусов, стоим в зоне дьюти-фри, перед нами 8 автобусов и 2 маршрутки ожидают выезда на мост. В 14.00 заехали на мост. В 14.27 заехали к полякам, перед нами 6 автобусов. В 16.40 прошли ПП РП, ждем автобус с рентгена. В 16.50 выехали в Варшаву».

Многие пассажиры во всем обвиняют белорусских пограничников:

«Я вас удивлю, когда приезжают автобусы на границу польскую, это не я сказала, люди пишут, польские таможенники удивляются, почему белсторона не впускает автобусы, почему автобусы не едут. Такая ситуация не первый раз. Как вы думаете, шлагбаум на белстороне при дьюти-фри кто открывает? При условии, что мост пустой. Вы правда считаете, что это поляки делают?»

«В прошлую субботу шлагбаума не было около дьюти-фри, при этом автобус на мосту стоял час. В польский двор заехали и там было 0 автобусов. И кто, интересно, это делает?»

«Похоже, наши специально держат просто так. Я ехала 13.11 и наблюдала такую же картину. В нашем дворе 8 автобусов не выпускали на мост, а в польском в это время 2 автобуса на проверке и бусик».

А кто-то считает, что никто не виноват. Границу Польши всегда дольше проходишь на въезд, а не на выезд. То же самое и с границей Беларуси:

«В каждой стране и на каждой границе интересует, что ввозите в страну, а не вывозите, это всегда так. А как поляки проводят осмотр при выезде из РП? Так же, как и белорусы при выезде из РБ, разве не так? Стоят люди очень долго на границе и на одной, и на другой».

