Бутусов жестко ответил Ермаку

Юрий Бутусов

Многие украинские военные готовы принять экс-чиновника в свои подразделения.

Украинский журналист и военный Юрий Бутусов прокомментировал заявление экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что он «честный и порядочный человек» и якобы собирается отправиться на фронт.

Бутусов подчеркнул, что многие военные готовы принять Ермака в свои подразделения, ведь он имеет значительные связи и возможности влиять на обеспечение, в частности через своих близких знакомых, ставших миллиардерами.

Журналист отметил, что если Ермак называет себя «честным и порядочным человеком», он мог бы пойти на фронт именно на те же должности, на которые отправляли других военнослужащих в период его руководства. Бутусов напомнил об истории Дмитрия Штанько — первого, кто публично заявил о возможной коррупции в окружении Ермака в 2020 году. После обнародования видео по распределению должностей с участием брата Ермака Штанько призвали в армию и отправили под конвоем военной контрразведки на самый горячий участок фронта. Штанько попал во 2-й мотопехотный батальон 93-й бригады, которая в тот момент удерживала позиции в окрестностях Бахмута.

Там продолжались одни из самых ожесточённых боёв. Несмотря на контузию и разбитое оружие после обстрела, он отказался от эвакуации и продолжил бой. 4 октября 2022 года Дмитрий Штанько погиб во время контратаки, восстанавливая захваченную врагом позицию.

За неделю до гибели он написал, что «безобразно смотреть на мастеров пиара, которые получают чужие награды и строят политику за счёт жизни реальных воинов». Бутусов в своей публикации подчеркнул: если Ермак хочет доказать свою порядочность, он может сделать это, став на ту же должность и в те же условия, куда в своё время направили Штанько.

