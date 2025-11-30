ВСУ остановили россиян на подступах к Гуляйполю
Враг в этот населенный пункт не зашел.
Российские оккупанты не прекращают штурмовые действия в районе Гуляйполя Запорожской области. Однако были остановлены украинскими защитниками на подходах к городу.
Как сообщает «РБК-Украина», об этом спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.
По его словам, ситуация на этом направлении довольно непростая. Враг не прекращает штурмовых действий, пытается оттеснить Силы обороны Украины, однако в самом Гуляйполе россиян нет.
«Он остановлен и блокирован на подступах к самому этому населённому пункту. Силы обороны Украины проводят контрмеры по вражеским атакам, продолжаются поисково-ударные действия по выявлению групп, которые пытаются инфильтроваться в этот населённый пункт. Поэтому в самом Гуляйполе боевых столкновений нет. Враг в этот населённый пункт не зашёл», — рассказал Волошин.