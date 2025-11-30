«Как в детском саду»: украинский военный высмеял взрыв российской ракеты «Сармат» 30.11.2025, 19:41

2,798

Россияне опозорились.

Очередной неудачный запуск ракеты в России был как утренняя постановка в детском саду. Об этом в эфире Radio NV сказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба Военно-морских сил Вооружённых сил Украины в 2004–2020 годах Андрей Рыженко.

Отвечая на вопрос относительно видео запуска россиянами межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» или ракеты УР-100Н с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард», он отметил, что «остаток государственных средств они используют для того, чтобы якобы запугать остальной мир».

«Я думаю, что это был экспериментальный запуск. С самого начала на ракете начало происходить что-то нештатное. Это можно увидеть по запуску. За несколько секунд полёта она начала терять нормальную ориентацию», — сказал Рыженко.

Затем, добавил он, ракета окончательно потеряла ориентацию, из-за большой скорости развалилась в воздухе и начала падать.

«И мы видели очень мощный взрыв — это сдетонировали остатки горючего», — пояснил эксперт.

Рыженко подчеркнул, что ранее уже происходили «эти постановочные сцены: и с «Посейдоном», и с «Буревестником», и так далее»:

«Поэтому это была очередная такая детская утренняя постановка, как в детском саду: всё расписано, кто что говорит. Но основания для этого не было, потому что ракета взорвалась».

Как сообщалось, ранее в России тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат», носителя ядерных боеголовок, закончился полным провалом. Ведь сразу после взлёта ракета потеряла управление и упала рядом с местом запуска.

