закрыть
30 ноября 2025, воскресенье, 21:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Как в детском саду»: украинский военный высмеял взрыв российской ракеты «Сармат»

  • 30.11.2025, 19:41
  • 2,798
«Как в детском саду»: украинский военный высмеял взрыв российской ракеты «Сармат»

Россияне опозорились.

Очередной неудачный запуск ракеты в России был как утренняя постановка в детском саду. Об этом в эфире Radio NV сказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба Военно-морских сил Вооружённых сил Украины в 2004–2020 годах Андрей Рыженко.

Отвечая на вопрос относительно видео запуска россиянами межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» или ракеты УР-100Н с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард», он отметил, что «остаток государственных средств они используют для того, чтобы якобы запугать остальной мир».

«Я думаю, что это был экспериментальный запуск. С самого начала на ракете начало происходить что-то нештатное. Это можно увидеть по запуску. За несколько секунд полёта она начала терять нормальную ориентацию», — сказал Рыженко.

Затем, добавил он, ракета окончательно потеряла ориентацию, из-за большой скорости развалилась в воздухе и начала падать.

«И мы видели очень мощный взрыв — это сдетонировали остатки горючего», — пояснил эксперт.

Рыженко подчеркнул, что ранее уже происходили «эти постановочные сцены: и с «Посейдоном», и с «Буревестником», и так далее»:

«Поэтому это была очередная такая детская утренняя постановка, как в детском саду: всё расписано, кто что говорит. Но основания для этого не было, потому что ракета взорвалась».

Как сообщалось, ранее в России тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат», носителя ядерных боеголовок, закончился полным провалом. Ведь сразу после взлёта ракета потеряла управление и упала рядом с местом запуска.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип