30 ноября 2025, воскресенье, 21:19
Эту роль актер Мэттью Макконахи ждал десять лет

  30.11.2025, 19:43
С нее начался карьерный взлет звезды кино.

Фильм «Сахара» (2005) с Мэттью МакКонахи, Пенелопой Круз и Уильямом Х. Мэйси давно забыли зрители, хотя он был снят с бюджетом в $160 млн. Изначально планировалось потратить $80 млн, но производство в Марокко и Лондоне удвоило расходы, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

МакКонахи сыграл главного героя, Дирка Питта, известного приключенца из романов Клайва Касслера. Актёр ждал этой роли долгие годы, называя персонажа «полноценным человеком эпохи Возрождения»: «Где персонаж, который утром может бороться с медведем, а вечером танцевать с королевой, встретиться с президентом и быть учёным в один день?» — говорил МакКонахи.

Фильм должен был стать первым в серии, наподобие «Джеймса Бонда», но провал в прокате положил конец этим планам. Одним из примеров расточительства стала 46-секундная сцена, которая обошлась в $2 млн и не была использована в финальной версии.

Несмотря на провал «Сахары», карьера МакКонахи не пострадала. В последующие годы он снялся в нескольких романтических комедиях, а затем добился успеха в «Далласском клубе покупателей», «Интерстелларе», «Супер Майке» и сериале HBO «Настоящий детектив».

В 2025 году МакКонахи выпустил книгу молитв и стихов, а вскоре вернётся на экран вместе с Вуди Харрельсоном в фильме «Brothers», вымышленном документальном проекте о жизни актёров на ранчо в Техасе.

