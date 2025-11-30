закрыть
30 ноября 2025, воскресенье, 21:19
«В ангарах самое интересное»

  • 30.11.2025, 19:49
Появились новые детали удара ВСУ по Таганрогу.

Силы обороны Украины 29 ноября нанесли удар ракетами «Нептун» по авиаремонтному заводу в Таганроге, где, по предварительной информации, удалось попасть в ангары с самолётами, находившимися на ремонте. Об этом в эфире «Эспрессо» сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что важнее атаки по Каспийскому трубопроводному консорциуму 25 ноября является именно операция, проведённая 29 ноября, во время которой этот трубопровод был повреждён.

Это, по его словам, демонстрирует, что сотрудничество с государством-агрессором только способствует его способности финансировать войну против Украины. Все действия в этом регионе направлены на ослабление военно-промышленного потенциала России, который позволяет ей продолжать боевые действия.

Плетенчук подчеркнул, что, учитывая непрекращающиеся атаки на украинские порты, Украина действует зеркально и в дальнейшем будет придерживаться этого подхода.

Представитель ВМС рассказал, что удары по авиаремонтному заводу в Таганроге приобретают систематический характер.

